Пожежа в Одесі: серед загиблих – дитина і іноземка, в реанімації залишаються двоє людей – ОДА

За попередніми даними, серед дев’яти людей, які загинули внаслідок пожежі в готелі «Токіо-Стар» в Одесі, одна дитина і одна іноземна громадянка. Такі дані навела заступниця начальника департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«За попередніми висновками судово-медичних експертів, серед загиблих є одна дитина і одна іноземка, мешканка Австралії. На сьогодні завершується опізнання ще двох осіб, попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння», – розповіла Рокунець-Сорочан.

За даними департаменту охорони здоров’я, наразі семеро осіб залишаються в лікарнях, однак більшість із них вже не в реанімації.

«Четверо (пацієнтів – ред.) зранку переведені з реанімаційного відділення (міської лікарні №10 – ред.)в опікове. Загальний стан оцінений як середнього ступеню важкості. Одна дівчинка 16 років продовжує залишатися в реанімаційному відділенні, стан її оцінений як тяжкий, вона сьогодні буде під оперативним лікуванням. Лікування здійснюється за кошти державного бюджету. Дві особи перебувають на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному медичному центрі. Одна переведена в опікове відділення, одна, на жаль залишається в реанімаційному відділенні», – каже заступниця голови департаменту.

Читайте також: Власнику будівлі, де горів готель «Токіо-Стар», повідомили про підозру – прокуратура​

17 серпня завідувач опікового відділення лікарні №10, куди доставили більшість постраждалих від пожежі, Олександр Ставратій розповів, що майже всі вони були в тяжкому стані, дехто мав опіки від 1% до 15% поверхні тіла, опіки верхніх дихальних шляхів.

Шестеро людей, госпіталізованих до цієї лікарні, були в реанімації. В реанімаційне відділення Одеського обласного медичного центру (Лікарні водників) потрапив один постраждалий.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, семеро перебувають у лікарні (одну людину виписали 18 серпня, ще двох – раніше).

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.