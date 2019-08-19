Власнику будівлі, де горів готель «Токіо-Стар», повідомили про підозру – прокуратура

Власнику будівлі, в якій розташований готель «Токіо-Стар», Вадиму Чорному повідомили про підозру, повідомляє прокуратура Одеської області.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Одещини в рамках розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області затримали фактичного власника готелю «Токіо Стар», де сталася пожежа. Наразі прокуратура повідомила про підозру вказаній особі у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 270 КК України)», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

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Вадим Чорний є власником будівлі, в якій був розміщений готель. Його затримали 18 серпня. Правоохоронці називають якого також фактичним власником самого готелю.

На брифінгу 17 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Федорчак назвав орендарем будівлі фізичну особу-підприємця на прізвище Тарновський.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, семеро перебувають у лікарні (одну людину виписали 18 серпня, ще двох – раніше).

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.