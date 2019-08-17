18 серпня в Одесі оголосили днем жалоби через пожежу у «Токіо-Стар»

В Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в готелі «Токіо-Стар». Відповідне розпорядження виконувачки обов’язків голови Одеської обласної адміністрації Світлани Шаталової опубліковано на сайті установи.

За даними з документу, цього дня на всіх спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, держпідприємствах та організаціях буде приспущено державний прапор.

За інформацією ДСНС, під час пожежі загинули 9 людей.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинули вісім людей, десятьох госпіталізували.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.