В Одеській ОДА готують лист до РНБО через пожежу в «Токіо-Стар» – Шаталова

Виконувачка обов’язків голови обласної адміністрації Одещини Світлана Шаталова заявила про підготовку листа до РНБО у зв’язку з пожежею в готелі «Токіо-Стар».

«У червні 2019 планувалась перевірка ДСНС дотримання протипожежних норм, до якої ДСНС не допустили внаслідок зміни орендаря. Така перевірка могла б упередити трагедію! Щоб реально змінити цю «схему» з уникнення відповідальності, готую лист на РНБО щодо необхідності розробки і впровадження змін до законодавства з метою уточнення об'єкта перевірки пожежної безпеки, який би охоплював не лише юридичну особу – суб'єкта господарювання, але і об'єкт, на якому здійснюється діяльність з тимчасового розміщення туристів», – написала чиновниця на своїй сторінці у фейсбук.

Окрім того, за її інформацією, представництво МЗС в Одесі контактує з постраждалими іноземцями, які перебували у цьому готелі, щоб зібрати інформацію та повідомити їхні родини і відповідні дипломатичні установи.

«ГУ ДМС в Одеській області координує роботу щодо їх ідентифікації та документування. Одеська міськрада забезпечує всіх постраждалих гарячим харчуванням, прийнято рішення про їх тимчасове розміщення на комунальних об'єктах», – зазначила Шаталова.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо-Стар» в Одесі сталася пожежа. За інформацією ДСНС, у вогні загинули 9 людей.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.