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18 Серпень 2019, Київ 14:40
Новини | Події

Поліція затримала власника одеського готелю, де через пожежу загинули люди – прокуратура

Дев’ять людей загинули, восьмеро перебувають у лікарні внаслідок пожежі в готелі «Токіо стар»

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Поліція затримала власника одеського готелю «Токіо стар», де внаслідок пожежі загинули дев’ять людей, повідомила преcслужба прокуратури Одеської області.

«Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України) і клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває», – повідомили в прокуратурі в ніч на 18 серпня.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, восьмеро перебувають у лікарні.

18 серпня Одеська ОДА проголосила днем жалоби.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

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