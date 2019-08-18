Поліція затримала власника одеського готелю, де через пожежу загинули люди – прокуратура

Поліція затримала власника одеського готелю «Токіо стар», де внаслідок пожежі загинули дев’ять людей, повідомила преcслужба прокуратури Одеської області.

«Наразі прокуратура готує вказаній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України) і клопотання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває», – повідомили в прокуратурі в ніч на 18 серпня.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, восьмеро перебувають у лікарні.

18 серпня Одеська ОДА проголосила днем жалоби.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.