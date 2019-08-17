У лікарні лишаються 8 постраждалих під час пожежі в «Токіо-Стар» – ЗМІ

У лікарні залишаються восьмеро з десяти постраждалих внаслідок пожежі в готелі «Токіо-Стар», повідомляє одеське видання «Думская» з посиланням на міську адміністрацію.

«Із 10 постраждалих один відмовився від госпіталізації – це громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження. Ще один іноземець, громадянин Сьєрра-Леоне, також виявив бажання їхати додому, його стан оцінюють як задовільний. Таким чином, на лікарняних ліжках залишаються вісім осіб, які отримали, в основному опіки верхніх дихальних шляхів», – зазначають журналісти.

За даними видання, серед пацієнтів у важкому стані є діти.

За інформацією ДСНС, під час пожежі загинули 9 людей. 18 серпня Одеська ОДА проголосила днем жалоби.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.

Вночі проти 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех 17 серпня повідомив, що поліція ще встановлює причини займання і розглядає три версії.