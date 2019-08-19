У справі про пожежу в «Токіо-Стар», крім власника готелю, нікого не затримували – прокуратура

У справі про пожежу в одеському готелі «Токіо-Стар», де внаслідок пожежі загинули дев’ять людей, правоохоронці не затримували нікого, крім власника готелю Вадима Чорного. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

«Ми не виключаємо, що проходять певні слідчі дії, але нікого більше не затримували», – наголосили в пресслужбі.

Обрання міри запобіжного заходу для власника будівлі, де працює готель, Вадима Чорного має відбутися найближчим часом. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель дев’яти людей (ч.2 ст.270 КК України). Чорного затримали 17 серпня.

Про те, що в справі затримали ще трьох людей раніше повідомляло одеське видання «Думська».

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, семеро перебувають у лікарні (одну людину виписали 18 серпня).

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.