Одеса: бізнесмена Чорного відправили до СІЗО після пожежі в готелі «Токіо-Стар»

Одеського бізнесмена Вадима Чорного заарештували на 60 діб без права застави за підозрою в порушені правил вимог пожежної безпеки, які спричинили тяжкі наслідки. Він є власником будівлі, де розташований готель «Токіо-Стар» – 17 серпня там була пожежа, унаслідок якої загинули дев'ять людей.

Це рішення ухвалив суддя Київського районного суду Вадим Іванчук після майже добового засідання – воно розпочалося о 18:30 19 серпня та закінчилося близько 16:00 20 серпня.

Вадим Чорний заявив відвід судді, оскільки у виданні «Храбро», яким володіє обвинувачений, виходили критичні матеріали стосовно Іванчука, але це не стало підставою для відводу. Адвокати також заявляли відводи слідчому та прокурорам.

Слідчому довелось зачитувати підозру просто в залі суду – це рішення також ухвалив Іванчук. Її вручали Чорному раніше, 17 серпня ввечері, але той не розписався у документі. Підтверджував отримання слідчого документу тільки підпис «безоплатного» адвоката Артема Питомця. Чорний стверджує, що відмовлявся від його послуг.

Також група прокурорів та слідчих не надала свідчень двох свідків про отримання підозри і саме тому, після клопотання захисту, документ зачитали знову.

Розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу почали розглядати тільки 20 серпня. Зі слів прокурора Євгена Антощука, протипожежна сигналізація в готелі «Токіо-Стар» спрацювала не одразу, а через кілька хвилин. Тобто відреагувала не на задимлення, а вже на полум’я. Посилаючись на покази однієї з працівниць Антощук заявив, що ця система кілька разів спрацьовувала в холосту, тренувань, як залишати будівлю під час пожежі, не було, а світло в будівлі кілька разів відключалося на 10-15 хвилин. Останнє підтверджували Радіо Свобода жителі готелю.

Чорний в коментарі Радіо Свобода повідомив, що йому невідомо про ці факти. За його словами, у будівлю «заходять» дві лінії електропостачання, вона отримує живлення як об’єкт громадянської оборони і відключати її від електропостачання не могли.

Також під час засідання зі слів адвоката Дениса Пономаренка стало відомо, що в будівлі функціонували два готелі – «Токіо-Стар» та «Паровоз» із різними директорами.

«Паровоз» був розташований на другому поверсі, де, за словами гостей, готелю і розпочалась пожежа. Власником тих приміщень не є Чорний, наголосив адвокат. Прокурори Антощук і Тимофій Гаркуша повідомили Радіо Свобода, що питання притягнення до відповідальності посадових осіб «Паровоза» також розглядається. Директором цього підприємства є Сергій Дурач – співзасновник ГО «Центр захисту інвалідів». Другим співзасновником є Вадим Чорний.

Сам Чорний наголосив, що в усіх приміщеннях готелів були встановлені протипожежні засоби, які відповідали усім необхідним нормам, і вони спрацювали. За його словами, там були і розприскувачі води, і світлова сигналізація, і звукова сигналізація. Ці його слова підтверджували правоохоронці.

Чорний також наголосив, що відповідальність за настільки сильну пожежу та людські жертви несе компанія, що не передала інформацію про пожежу з пульту до державної служби з надзвичайних ситуацій.

Захист також заявив, що буде подавати апеляцію на рішення слідчого судді. Окремим пунктом в рішенні судді Іванчука був наказ прокурору перевірити дії слідчого стосовно Вадима Чорного та передати відповідну доповідь в Державне бюро розслідувань, якщо в діях слідчого будуть порушення. Чорний під час суду говорив, що слідчий тиснув на нього, не пускав до нього адвоката та не давав води і їжі.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, семеро перебувають у лікарні (одну людину виписали 18 серпня, ще двох – раніше).

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.