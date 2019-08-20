Суд в Одесі обирає запобіжний захід власникові будівлі, де загинули 9 людей

Суд в Одесі 20 серпня обирає запобіжний захід Вадимові Чорному, власнику будівлі, в якій розташований готель «Токіо-Стар».

«Суд по мірі запобіжного заходу для Вадима Чорного (пожежа в готелі «Токіо-Стар») продовжується з 8.45 ранку. Заяву про взяття Чорного на поруки суду передав головний рабин Одеси і півдня України Авроом Вольф», – повідомив у твітері кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель.

Вадиму Чорному повідомили про підозру, інформувала 19 серпня прокуратура Одеської області.

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Вадим Чорний є власником будівлі, в якій був розміщений готель. Його затримали 18 серпня. Правоохоронці називають якого також фактичним власником самого готелю.

На брифінгу 17 березня голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Федорчак назвав орендарем будівлі фізичну особу-підприємця на прізвище Тарновський.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ять людей загинули, семеро перебувають у лікарні (одну людину виписали 18 серпня, ще двох – раніше).

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.