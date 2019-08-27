Три трагічні пожежі в Одесі: як це сталось?

17 серпня пожежа в готелі «Токіо-Стар» забрала життя дев’ятьох людей, ще десять постраждали від полум’я та чадного газу. Це далеко не перша трагічна пожежа в Одесі – в червні 2019 у полум’ї загинули пацієнти психіатричної лікарні та медичний працівник, а у вересні 2017 року – троє дітей в таборі «Вікторія». Судові засідання навіть по найстарішій трагедії тривають – до відповідальності притягнули колишнього заступника одеського міського голови, двох працівників ДСНС та директора табору. Відповідальною за пожежу безпеку у «Вікторії» визнали працівницю, яка відключала пожежну сигналізацію.

20 серпня в Київському районному суді заарештували одеського бізнесмена – Вадима Чорного. Він є власником будівлі, де знаходився готель «Токіо-Стар». Судове засідання тривало близько доби з перервою на ніч. Чорному інкримінують ч.2 ст.270, порушення вимог пожежної безпеки, які спричинили тяжкі наслідки. Пожежа розпочалася близько пів на другу ночі 17 серпня. За офіційними даними – на другому поверсі в пральні.

Під час засідання стало відомо, що в приміщенні функціонувало два готелі – «Токіо-Стар» та «Паровоз». На другому поверсі, де і розпочалася пожежа, був зареєстрований саме «Паровоз». До «Паровозу», як наполягають адвокати Чорного, підприємець відношення не мав. Прокурори Євген Антощук і Тимофій Гаркуша повідомили Радіо Свобода, що питання притягнення до відповідальності посадових осіб «Паровоза» також розглядається. Згідно із даними аналітичної бази даних «Youcontrol», директором цього підприємства є Сергій Дурач – співзасновник ГО «Центр захисту інвалідів». Другим співзасновником громадської організації є Вадим Чорний.

За словами прокурора Антощука, протипожежна сигналізація в готелі «Токіо-Стар» спрацювала не одразу, а через кілька хвилин, тобто відреагувала не на задимлення, а вже на полум’я. Посилаючись на покази однієї з працівниць Антощук заявив, що ця система кілька разів спрацьовувала в холосту. Тренувань, як залишати будівлю під час пожежі, не було, а світло в будівлі кілька разів відключалося на 10-15 хвилин. Останнє підтверджували Радіо Свобода жителі готелю.

Сам Чорний наголосив, що в усіх приміщеннях готелів були встановлені протипожежні засоби, які відповідали усім необхідним нормам, і вони спрацювали. За його словами, там були і розприскувачі води, і світлова сигналізація, і звукова сигналізація. Ці його слова підтверджували правоохоронці – як наголосив в день пожежі начальник Головного управління поліції Одеської області Олег Бех будівля готелю була ще 2009 року оснащена протипожежним обладнанням, датчиками задимлення, також мала водопостачання.

Ви не знайдете в більш ніж в 200 готелях, які є в Одесі, більш параноїдальні системи протипожежної безпеки аніж в мене

«Як власник майна я маю певні зобов’язані, в тому числі з утримання мого майна. Ви не знайдете в більш ніж в 200 готелях, які є в Одесі, більш параноїдальні системи протипожежної безпеки аніж в мене. Я би просив долучити деякі документи до справи. Перший – акт 2013 року про прийняття в експлуатацію системи протипожежного захисту. Другий документ – акт прийняття виконаних робот з захисного оброблення – те порушення від 2012 року, про яке говорили в прокуратурі. Ми його давно закрили. Третій документ – договір про послуги пожежного спостереження. Система була виведена на пульт», – наголосив Чорний.

За словами обвинуваченого, в готелі працювали розприскувачі води (спрінклери), теплові, димові, світло-звукові пожежні сповіщувачі. Він також наголосив, що відповідальність за настільки сильну пожежу та людські жертви несе компанія, що не передала інформацію про пожежу з пульту до державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час суду Чорний заперечив у розмові з Радіо Свобода оприлюднену раніше інформацію про те, що згідно із документами Державної архітектурно-будівельної інспекції готель був складським приміщенням. Про це 17 серпня заявляв в.о. директора департаменту обласного ДАБІ Ігор Черкасов.

Ніде немає згадки, що це буде готель, місто для проживання, тільки що це складське приміщення

«П’ять декларацій знайшли в Державній інспекції архітектурно-будівельного контролю, яка була ліквідована в 2014 році. Ніде немає згадки, що це буде готель, місто для проживання, тільки що це складське приміщення. Декларації видавались з 2011 по 2014 року. З 2014 по 2016 рік було підпорядковано департаменту ДАБІ, після 2016 року – міському департаменту ДАБІ. Звернень про переоснащення ми не знайшли», – заявив Черкасов. Він також доповів, що декларації в нього також попросили передати в ДАБІ України.

За словами Чорного, класифікація приміщення все ж таки передбачає розміщення людей – тільки частина його будівлі оформлена як склади, решта – як транзитне підприємство для водіїв, де згідно із будівельними нормами, можна було розміщувати людей.

Під час пожежі з готелю евакуювали 136 людей, втім Чорний говорить, що їх було значно більше – до 300, оскільки були заселені близько 200 номерів. Людей, яких евакуювали, розселили по інших готелях та в муніципальному ліцеї «Олімпієць». Частині людей повернули оплату за проживання, частині – ні. Сам Чорний пояснює це тим, що після його затримання це не було, кому робити, решта працівників була на допитах та слідчих діях. Він також стверджує, що людям оплачують лікування, а про компенсації можна буде говорити після проведення експертиз та визначення причини пожежі та провини самого Чорного чи інших осіб.

Серед евакуйованих людей було 29 іноземців, майже половина з Білорусі, проте були й зі Сполучених Штатів, Франції, Великої Британії, Польщі та інших країн. Є іноземці і серед загиблих – це 73-річна громадянка Австралії. Також загинули 17-ти річний хлопець 18-ти річна дівчина з Одеської області, 23-ти та 24-ти річні хлопець та дівчина з Києва, 42-річна жінка із 10-річною донькою з Сум та 58-річний мешканець Дніпра. Ще одна загибла особа досі не встановлена. Під час пожежі постраждало десятеро осіб, двоє відмовилися від госпіталізації, семеро досі перебувають в лікарнях Одеси.

Крім Чорного наразі затриманих поки немає. Слідчі Державного бюро підозрюють працівників одеського управління ДСНС в неналежному виконанні службових обов'язків при перевірці будівлі готелю «Токіо Стар». ДБР проводить слідчі дії за ч. 2 ст.367 Кримінального кодексу, – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

В іншій нещодавній пожежі в Одесі загинуло сім осіб

В червні 2019 року в Одесі запалав Одеський обласний центр психічного здоров’я» – на місті загинуло шість осіб, пізніше померла ще одна людина. За два місяці до цього в тій же лікарні вже палало інше відділення (№5), проте тоді людських жертв не було. Після квітневого інциденту в лікарні встановили систему протипожежної безпеки, але не встигли підключити її на пульт охорони, говорить Радіо Свобода головний лікар Центру Анатолій Волощук. Його призначили керівником центру в 2015 році, а сам він вже через пів року роботи замінив завідуючого відділенням. Новому поставили задачу відремонтувати корпус за спонсорські кошти – там підняли стелі, сховали комунікації в стіни, замінили підлоги та облаштували окремі палати. Працювали і за бюджетні кошти.

«За три роки ремонту ми витратили бюджетні гроші, 70 тисяч гривень, на повну заміну електрообладнання. Воно було якісним, роботу приймала ліцензована компанія. Також в 2017 році ми обробили дерев’яні конструкції горища протипожежним просоченням. Працювали спеціалісти з «Експертсістем». Просочення мало працювати до 2020 року», – говорить Волощук.

В 2018 році Медичному центру виділили гроші на створення великого проекту протипожежної системи безпеки. Роботи виконувало підприємство ПП «Спецмонтажпівдень». Після цього Одеська обласна рада оголосила тендер на монтаж сигналізації, але довелося обирати – гроші виділили тільки на три корпуси лікувального закладу.

«Ми обрали дерев’яне відділення №7, в якому і сталася пожежа із жертвами, судове відділення із колючим дротом №14 (для утримання небезпечних пацієнтів – ред.), і амбулаторне відділення №3, там також судмедекспертиза», – говорить Волощук.

Але трагічна пожежа сталася раніше, аніж сигналізацію встигли прийняти в експлуатацію в повному обсязі. Спрацювали і звукові і світові сигнали, але вони були виведени на цілодобовий сестринський пост, а не на пульт ДСНС. Чому? За умовами проекту це мали зробити після остаточного монтажу та підготовки усіх відділень, а не тільки трьох.

Сам головний лікар вважає пожежу умисним підпалом – в ДСНС одразу сказали, що вогонь занесли ззовні, а Волощук говорить, що вогнище підпалу було з зовнішнього боку корпусу, тому і сигналізація не спрацювала одразу. «Пацієнтів, що курили у відділенні, було тільки двоє, їх виводили в інший бік подвір’я», – говорить він.

Слідство триває. Як повідомила Радіо Свобода прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба у рамках розслідування кримінального провадження наразі допитано 121 представника медичного персоналу. Також допитали 41 пацієнта, але більшість не змогла надати інформативних свідчень щодо пожежі, враховуючи їхній стан здоров’я.

«Під час обшуків вилучили технічну документацію диспансеру, документи щодо пожежної сигналізації, накази, журнали, функціональні обов’язки посадових осіб, а також технічні засоби. На вилучене майно накладено арешт. Також за рішенням суду накладено арешт на приміщення корпусу №7. На теперішній час для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні призначені та тривають судово-медичні експертизи тіл загиблих, пожежно-технічна, судово-металографічна експертизи, експертиза паливно-мастильних матеріалів, лакофарбових матеріалів та покриття», – говорить Верба.

Троє дітей загинуло в пожежі в 2017 році

У вересні 2017 року страшна пожежа трапилась в міському таборі «Вікторія» – постраждало близько чотирьох десятків дітей, троє загинуло. Всі вони – члени танцювального колективу «Адель». Судові засідання досі тривають – крім директора табору Петроса Саркісяна прокуратура також висунула обвинувачення двом працівникам ДСНС, які мали перевіряти систему сигналізації табору, Леоніду Бондарю і Валерію Дьяченку, а також заступниці одеського міського голови Зінаїді Цвірінько.

Працівники ДСНС, за версією обвинувачення, знаходили порушення в техніці безпеки впродовж двох років, але не зробили достатньо, щоб зупинити роботу табору. Одним з порушень була відсутність зв’язку між сигналізацією та ДСНС – рятувальники не отримували інформацію про пожежу напряму, їх довелось викликати вручну і через це був втрачений час на гасіння. Цвірінько обвинувачують у службовій недбалості – судові засідання у її справі тривають. Наступне призначено на початок жовтня. Зараз справа перебуває на етапі дослідження письмових доказів, повідомила Радіо Свобода адвокат родин загиблих дітей Оксана Муравська. Суд досліджує тільки п’ятий з тринадцяти томів кримінальної справи.

Одна людина, формально причетна до пожежі у «Вікторії», визнала свою провину майже в самому початку. Це молода працівниця табору, яка відповідала за пожежну безпеку, Наталія Цокур (Янчик). Вона отримала умовне покарання, а її покази прокуратура використала для укріплення обвинувачення по іншим особам, зокрема для головного наразі підозрюваного – Петроса Саркісяна. Він перебуває під вартою з вересня 2017 року та обвинувачується у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки, ч.2.ст.270 кримінального кодексу України. Ті ж самі обвинувачення, що у Вадима Чорного.

Судові засідання по Саркісяну також тривають – нещодавно суд заслуховував виконавців міжнародної експертизи про причини та наслідків пожежі, а незабаром має заслухати виконавців першої експертизи, державних працівників. В суді також виступали працівники табору – їх допитували як щодо економічних порушень (зарплатня в конвертах), так і стосовно порушень протипожежної безпеки. Родичі постраждалих дітей зокрема розповідали Радіо Свобода, що деякі працівники ігнорували проблеми із сигналізацією та електрикою в дерев’яних будівлях табору.

В матеріалах міжнародної експертизи стверджується, що найбільш імовірною причиною пожежі став кип’ятильник, який забули вимкнути з мережі. Ці висновки поставив під сумнів адвокати частини потерпілих дітей Микола Стоянов. В суді він представляє інтереси зокрема 8-річного сина Тетяни Єгорової – керівниці танцювального ансамблю «Адель», яка відпочивала там разом із дітьми, виводила їх з палаючої будівлі, а зараз проходить по цій справі свідком. За даними державної прикордонної служби, станом на квітень 2019 року Єгорової не було в Україні.

Провину за загибель дітей на Єгорову одразу покладав заарештований директор табору Саркісян. Майже одразу після трагедії в деяких одеських з’явився попередній висновок ДСНС, згідно із яким пожежа сталася через забутий кип’ятильник.

Міжнародна експертиза втім також показала, що швидкому зайняттю полум’я сприяли чисельні порушення під час будівництва. Зокрема, взагалі не можна було будувати двоповерхові дерев’яні корпуси.

Також, як повідомлять одеські ЗМІ, підозру пред’явлено директору підприємства «Стройсоцстандартрозвиток» Станіславу Чернишову. Саме його фірма будувала дерев’яні корпуси табору «Вікторія». За версією обвинувачення, він завищив вартість робіт, коли залучив як субпідрядника компанію «Південь-Строй» та привласнив 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів.

12 серпня табір «Вікторія» знову відкрили – дерев’яні корпуси стоять заарештованими, але в старих кам’яних знову поселили дітей. За пожежну безпеку тепер там відповідає Олена Адамська – саме вона за свідченнями батьків постраждалих дітей кілька разів вимикала сигналізацію, коли та спрацьовувала. Сьогодні вона стверджує, що усі протипожежні системи працюють стабільно і вона сама спостерігала за їхнім монтажем.