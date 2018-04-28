Пожежа в таборі «Вікторія»: прокуратура передала в суд справу екс-заступниці мера Одеси

Прокуратура Одеської області повідомляє, що передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці міського голови Одеси Зінаїди Цвірінько у справі про загибель дітей внаслідок пожежі в таборі «Вікторія».

Як повідомив 28 квітня прокурор Одещини Олег Жученко, документ направили до суду напередодні.

«Вказана особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки… За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них заступником голови міськради призвело до трагічних подій у позашкільному закладі «Вікторія», – йдеться в повідомленні.

На момент пожежі Цвірінько опікувалася гуманітарними питаннями у міській раді Одеси.

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У прокуратурі нагадали, що на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання.

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

24 квітня Київський районний суд Одеси призначив Наталії Цокур (Янчик), виховательці табору «Вікторія», покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з випробувальним строком два роки. Також їй заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з протипожежною безпекою. Її визнали винною в «неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей». Сама жінка заявила, що визнає свою провину.

Під вартою у справі також перебуває директор закладу Петрос Саркісян.