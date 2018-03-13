Суд в Одесі продовжив арешт директора табору, де в пожежі загинули діти

Київський районний суд Одеси продовжив термін тримання під вартою Петроса Саркісяна, директора дитячого табору «Вікторія», де внаслідок пожежі у вересні загинули троє дітей.

Як повідомляє прокуратура Одещини, арешт продовжили на 60 діб за клопотанням сторони обвинувачення. Рішення ухвалене 12 березня.

Посадовця закладу підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки – загибель трьох дітей.

За повідомленням суду, 12 березня розпочалося підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Саркісяна. Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через погіршення стану здоров’я обвинуваченого. Також на судове засідання з’явилися кілька депутатів, які просили передати обвинуваченого їм на особисту поруку.

Через те, що не всі потерпілі з’явилися в судове засідання, питання про призначення кримінального провадження до судового розгляду вирішити не вдалося, засідання відклали на 10 квітня, повідомили в суді.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень, а тоді 30 листопада апеляційний суд знову взяв його під арешт.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому заступникові міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівникові Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.