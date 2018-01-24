Суд в Одесі залишив під вартою екс-директора табору, в якому загинули діти

Апеляційний суд Одеської області відмовився пом’якшити запобіжний захід Петросу Саркісяну, директору дитячого табору «Вікторія», де торік у вересні через пожежу загинули троє дітей.

Сторона захисту клопотала про зміну запобіжного заходу із тримання в СІЗО на домашній арешт через проблеми із серцем у Саркісяна та позитивну характеристику.

Представник прокуратури заявив, що не має необхідності змінювати запобіжний захід, бо в пенітенціарній установі можуть надати підсудному необхідну допомогу.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень, а тоді 30 листопада апеляційний суд знову взяв його під арешт.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишньому заступникові міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівникові Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.