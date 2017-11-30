Прокуратура: суд знову арештував відстороненого директора табору «Вікторія» Саркісяна

Апеляційний суд Одеської області взяв під варту відстороненого від посади директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, суд задовольнив скаргу про продовження строку тримання під вартою директора дитячого табору «Вікторія» без можливості внесення застави.

Днями суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору «Вікторія».

Саркісян перебував під вартою до 15 листопада, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. Він лікується від серцевої хвороби в одній з одеських лікарень.

У прокуратурі заявили, що надалі наполягатимуть на його арешті без права внесення застави, враховуючи тяжкість інкримінованого йому злочину: порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

28 вересня 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

У жовтні прокуратура Одеської області повідомила про підозру колишній заступниці міського голови Одеси Зінаїді Цвірінько, яка на момент пожежі опікувалася гуманітарними питаннями, і керівнику Київського райвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд обрав запобіжний захід для колишньої чиновниці у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура підозрює Цвірінько у «службовій недбалості».

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.