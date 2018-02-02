У справі про пожежу в таборі «Вікторія» оголошено підозру інспектору ДСНС – прокуратура

Слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у службовій недбалості одному з провідних інспекторів Київського райвідділу управління ДСНС в Одеській області у справі про пожежу в таборі «Вікторія», де торік у вересні загинули троє дітей.

«Вказаною службовою особою протягом 2016-2017 років неодноразово виявлялися порушення пожежної безпеки у дитячому закладі «Вікторія», у зв’язку із чим складено акти, приписи про усунення порушень у сфері цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки та протоколи про адміністративне правопорушення. Поряд із цим через недбале ставлення до своїх обов’язків інспектором районного відділу ГУ ДСНС не вжито заходів для підготовки матеріалів позову до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення роботи табору, діяльність якого у таких умовах призвела до пожежі та загибелі трьох дітей»,– йдеться в повідомленні на сайті прокуратури 2 лютого.

Повідомляється, що за рішенням суду службовець відсторонений від займаної посади.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Крім того, за результатами перевірки, ініційованої прокуратурою Одещини, Головним управлінням ДСНС в області з урахуванням виявлених порушень пожежної та техногенної безпеки внесено позов до окружного адміністративного суду про повне зупинення роботи комунального закладу», – додали в прокуратурі.

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки. Під вартою перебуває директор табору Петрос Саркісян, підозри у справі оголошено ще кільком фігурантам.