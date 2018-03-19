Прокуратура: в Одесі суд повністю зупинив діяльність табору «Вікторія»

В Одесі суд повністю зупинив діяльність дитячого табору «Вікторія», повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними прокуратури, перед цим була проведена перевірка, потім правоохоронці подали позов до суду.

У прокуратурі також повідомляють, що слідчі завершили досудове розслідування стосовно двох посадовців управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, їх підозрюють у службовій недбалості.

Обвинувальний акт щодо екс-керівника Київського відділу ДСНС в Одеській області та інспектора передали до суду.

За даними прокуратури, у суді також розглядаються обвинувальні акти стосовно директора і колишнього старшого вихователя дитячого табору.

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик, яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Петросом Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада минулого року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень, а тоді 30 листопада апеляційний суд знову взяв його під арешт.