Пожежа в таборі «Вікторія»: виховательці призначили умовне покарання

Київський районний суд Одеси призначив Наталії Цокур (Янчик), виховательці табору «Вікторія», де у вересні 2017 року сталася пожежа, покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з випробувальним строком два роки.

Також їй заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з протипожежною безпекою.

Її визнали винною в «неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей». Сама жінка заявила, що визнає свою провину.

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16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

28 вересня 2017-го року 24-річну старшу виховательку Наталю Янчик (пізніше взяла прізвище чоловіка Цокур), яка відповідала за пожежну безпеку в таборі і була заарештована в один день з директором «Вікторії» Петросом Саркісяном, звільнили з-під арешту. Янчик взяли на поруки депутати Верховної Ради Мустафа Найєм і Григорій Шверк.

Петрос Саркісян перебував під вартою до 15 листопада 2017 року, після чого його відпустили під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. 30 листопада апеляційний суд знову взяв його під арешт.