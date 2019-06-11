Пожежу в Одеській лікарні розслідуватимуть в тому числі як вбивство

Розслідуючи пожежу в одеській психіатричній лікарні, що сталася увечері 10 червня, поліція буде досліджувати не тільки порушення правил пожежної безпеки, але й доводити навмисне вбивство внаслідок підпалу. Всього у відділенні №7 загинуло шість людей – п’ятеро літні пацієнти та медична сестра. Втім, один з пацієнтів, кажуть правоохоронці, помер ще до початку пожежі. Це відділення було призначене для ветеранів і було якіснішим, ніж інші, кажуть правозахисники.

«Важко спілкуватися із хворими, вони не розуміють дій, які відбуваються навколо них. Ми тут можемо зіштовхнутись із деякими труднощами», – говорить на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій очільник одеської поліції Олег Бех.

​Правоохоронці, прокуратура та Державне бюро розслідувань (ДБР) проводять розслідування щодо пожежі в одеській психіатричній лікарні одразу по чотирьох статтях – умисне вбивство, умисне знищення та пошкодження майна, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки та службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно із актом рятувальників вогонь занесли в медичний центр ззовні, тому і йдеться про вбивство та умисне знищення.

Бех також називає імена загиблих пацієнтів: Пастернак Марія Григорівна, 1934 року народження, Клапчук Семен Порфирович 1950 року народження, Боровкова Лілія Петрівна 1934 року народження, Тодорова Галина Степанівна 1937 року народження, Лазарев Михайло Кузьмич 1928 року народження та Нікіта Юлія Олександрівна 1963 року народження. Остання – медична сестра, одна з трьох працівників лікарні, яким довелося виводити з відділення №7 «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я» 51 пацієнта.

«Вчора після пожежі до нас поступило чотири пацієнти, троє жінок і один чоловік. Усі були у важкому стані, двоє, чоловік та жінка, були в непритомному стані. На жаль, реанімаційні заходи не були успішні, вони загинули. Дві жінки перебувають в реанімації, вони стабільні і потребують психоаналітичну терапію, в одної опіки дихальних шляхів, у іншої – отруєння чадним газом», – говорить журналістам головний лікар 11-ї міської клінічної лікарні Микола Турчин. Двоє загиблих також мали опіки дихальних шляхів. Під час пожежі медики 11-ї лікарні допомогли завідувачу палаючого відділення – у нього був гіпертонічний криз. Після надання допомоги лікар повернувся допомагати на пожежі.

​Серед постраждалих також літні люди – 1937, 1938, 1945 і навіть 1929 року народження. Головний лікар центру Анатолій Волощук ще вночі в інтерв’ю говорив, що відділення було спеціально для ветеранів Другої світової війни та війни в Афганістані. Наразі всі четверо проходять лікування в медичних закладах Одеси, три з них із опіками дихальних шляхів – у важкому стані, одна – в середньому. Згідно із рішенням чиновників Одеської обласної державної адміністрації, родини загиблих отримають по 100 тисяч гривень, родини постраждалих – по 50. 12 червня 2019 року оголосять днем жалоби.

Причини загибелі більшості пацієнтів та медичної сестри – отруєння чадним газом, втім, один з пацієнтів помер раніше. За словами очільника поліції, судово-медична експертиза показала, що чоловік помер у проміжок між 20:00 та 21:00, тоді як пожежу вперше помітили близько о пів десятої, тоді ж медперсонал відкрив двері та почав виводити пацієнтів на вулицю. Пожежникам та правоохоронцям довелося евакуювати з будівлі тільки п’ятнадцятьох людей, решту медики вивели раніше.

Із 2017 року інспектори ДСНС проводили неодноразові перевірки «Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я», говорить прокурор Одеської області Олег Жученко. За його словами, там кожного разу знаходили недоліки в пожежній безпеці, остання перевірка відбулася в березні 2019 року, два місяці тому. За її результатами, до адміністративної відповідальності було притягнуто одного з заступників головного лікаря.

16 квітня 2019 року в центрі також відбулася пожежа, від якої постраждало інше відділення, постраждалих чи загиблих тоді не було. Після цього в медичній установі почали встановлювати сигналізацію. Роботи закінчили наприкінці травня і під час пожежі вона спрацювала – почала подавати звукові та світові сигнали. Втім, викликати пожежників лікарям довелося власноруч – ДСНС викликали в 21:44, швидку допомогу – в 21:46. О 22:53 пожежу локалізували, а о 23:19 – ліквідували. Площа підпалу становила близько 500 метрів квадратних при загальні вдвічі більшій площі відділення, місце займання – подвір’я корпусу, де сушили матраци та білизну, зберігали дрова. Зараз на місці пожежі працюють криміналісти.

Яким був цей корпусу до пожежі? Стіни будівлі – цегляні, дах – дерев’яний. Одноповерхову будівлю було введено в експлуатацію понад півсторіччя тому. За офіційними даними, приміщення було розраховане на 45 ліжок, хоча на момент пожежі там було більше пацієнтів. У грудні 2017 року будівля була оброблена протипожежною сумішшю, у відділенні була сформована добровільна пожежна дружина, а персонал пройшов відповідні навчання. За словами правозахисниці Тетяни Макарової, 7-ме відділення було краще, аніж інші психіатричні лікарні, які вона бачила. У 2016 році правозахисниця була в центрі із перевіркою та вирішила відвідати відділення для ветеранів.

«Я сама інженер-будівельник. У приміщенні якраз робили ремонт, а там доволі високі стелі, під якими проводили комунікації. І для того, щоб їх прикрити, на стелі накладали пластикові панелі. І я тоді сказала, що в них дуже низькі стелі виходять. Також там не було природної вентиляції, вони тільки пізніше поставили кондиціонери. Але ремонт там зробили гарний – і всередині, і подвір’я», – говорить Макарова.

За її словами, навіть якщо порівнювати умови в 7-му відділенні із 16-м того ж центру, вони були набагато кращі і правозахисниця не виключає, що це робили за гроші родичів. Макарова також наполягає, що пацієнти не справили на неї враження дуже хворих людей, вони все розуміли і серед них не було тих, хто не міг рухатись.

«Мене здивувало, що усі чоловіки там такі стрункі і підтягнуті. Один із них заявив, що він генерал у відставці, і його онук відправив в лікарню, щоб отримати особняк біля моря. В 2016 році я там була і не бачила жодного, хто б тільки лежав, я з усіма пацієнтами спілкувалася», – говорить вона.

Це був підпал, щоб прибрати землю під забудову, говорить правозахисниця, посилаючись на думку працівників, з якими вона спілкувалася після трагедії. Радіо Свобода намагалось зв’язатися із головним лікарем закладу Анатолієм Волощуком, але він не відповів на наші запитання та дзвінки. В адміністративній будівлі медичного центру 11 червня проходили обшуки.