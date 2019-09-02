Пожежа в Одесі: прокуратура повідомила про підозру співвласнику готелю

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру другому власнику готелю, де вночі 17 серпня сталася пожежа з людськими жертвами. Про це йдеться в заяві установи.

За повідомленням, підозра стосується порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей. Ця стаття Кримінального кодексу передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.

«У зв’язку з тим, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про дозвіл на його затримання», – йдеться в заяві прокуратури.

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20 серпня суд взяв під варту власника будівлі, де були розташовані готелі «Токіо Стар» і «Паровоз» – підприємця Вадима Чорного. Чорний заявив на засіданні Одеського апеляційного суду, що не має стосунку до другого поверху будівлі, де розташований готель «Паровоз», а його власником і керівником є Сергій Дурач. Він, за даними прокуратури, поїхав з України 20 серпня 2019 року, за три дні до пожежі.​

Чорний, втім, зазначив, що Дурач планував цю поїздку заздалегідь та повернеться до України за чотири-п’ять днів.

Пожежа в готелі спалахнула в ніч на 17 серпня. Дев’ятеро людей загинули, десятеро були травмовані. Кілька з них досі госпіталізовані.

20 серпня суд взяв під варту на 60 діб власника будівлі, де був розташований готель – бізнесмена Вадима Чорного.

Державне бюро розслідувань заявило про початок розслідування дій представників ДСНС, які начебто мають ознаки службового недбальства та призвели до пожежі.