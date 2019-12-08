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08 грудня 2019, Київ 17:39
Фотогалереї

Через одеську пожежу в Україні оголосили траур – фоторепортаж

8 грудня оголошено в Україні днем трауру – через одеську пожежу 4 грудня, в якій кількість підтверджених жертв зросла вчора до 8 людей. Серед них 17 річна студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін. Також встановлені імена двох загиблих викладачів коледжу, де розпочалась пожежа – Ганна Бортюк і Марина Коваль. Вночі встановили ще одну людину з числа загиблих – студент Кирило Трофимчук. Рятувальники та поліція продовжують шукати залишки інших загиблих – роботи не припиняються ані вдень, ані вночі.
Так виглядає пам&rsquo;ятка архітектури будинок Асвадурова після трагедії &ndash; після кількох годин боротьби із вогнем пожежу локалізували на площі в 4 тисячі метрів
1 Так виглядає пам’ятка архітектури будинок Асвадурова після трагедії – після кількох годин боротьби із вогнем пожежу локалізували на площі в 4 тисячі метрів
Рятувальників підіймають в люльці за допомогою крану в кілька десятків метрів і вони розчищають будівлю зсередини
2 Рятувальників підіймають в люльці за допомогою крану в кілька десятків метрів і вони розчищають будівлю зсередини
В той же час інша група працівників ДСНС розчищає нижню частину будівлі &ndash; вивозить мусор. В той же час на місті працюють криміналісти &ndash; просіюють попіл в пошуках залишків тіл
3 В той же час інша група працівників ДСНС розчищає нижню частину будівлі – вивозить мусор. В той же час на місті працюють криміналісти – просіюють попіл в пошуках залишків тіл
На місті пожежі працюють кілька десятків одиниць техніки &ndash; муніципальної, державної та приватної. Частину спецтехніки відправили з Києва
4 На місті пожежі працюють кілька десятків одиниць техніки – муніципальної, державної та приватної. Частину спецтехніки відправили з Києва
Геодезісти вимірюють стан будівлі та коливання стін &ndash; ДСНС припускає, що одну зі стін будівлі доведеться контрольовано руйнувати, щоб безпечно зайти в середину будівлі
5 Геодезісти вимірюють стан будівлі та коливання стін – ДСНС припускає, що одну зі стін будівлі доведеться контрольовано руйнувати, щоб безпечно зайти в середину будівлі
Місце пожежі огородили парканом &ndash; журналістів через нього майже не пропускають. &laquo;Щоб не знімали трупи&raquo;, &ndash; за словами голови слідчого управління Сергія Шайхета. Водночас фото і відео з місця тушіння з&rsquo;являються в анонімних телеграм-каналах
6 Місце пожежі огородили парканом – журналістів через нього майже не пропускають. «Щоб не знімали трупи», – за словами голови слідчого управління Сергія Шайхета. Водночас фото і відео з місця тушіння з’являються в анонімних телеграм-каналах
На місце трагедії приносять квіти
7 На місце трагедії приносять квіти
Рятувальники працюють цілодобово. Волонтери збирали для них взуття, носки, устілки, батарейки для ліхтариків та інші дрібниці. Також волонтери розгорнули на місці точки із їжею та гарячими напоями
8 Рятувальники працюють цілодобово. Волонтери збирали для них взуття, носки, устілки, батарейки для ліхтариків та інші дрібниці. Також волонтери розгорнули на місці точки із їжею та гарячими напоями
&laquo;Виявлено з внутрішньої частини двору на рівні другого поверху ще два тіла. Коментарі стосовно статі та осіб поки неможливі&raquo;, &ndash; заступник голови управління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький
9 «Виявлено з внутрішньої частини двору на рівні другого поверху ще два тіла. Коментарі стосовно статі та осіб поки неможливі», – заступник голови управління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький
Роботи з розчищення пожежі можуть тривати ще кілька тижнів. Можливо будівлю доведеться укріплювати - встановлювати металевий каркас всередині
10 Роботи з розчищення пожежі можуть тривати ще кілька тижнів. Можливо будівлю доведеться укріплювати - встановлювати металевий каркас всередині
У одного з організаторів акції, Сергія Гнезділова (справа) на пожежі зникла подруга. Її зараз шукають
11 У одного з організаторів акції, Сергія Гнезділова (справа) на пожежі зникла подруга. Її зараз шукають
В пам&rsquo;ять про загиблих підняли ліхтарики та запальнички
12 В пам’ять про загиблих підняли ліхтарики та запальнички
Ввечері 7 грудня під будівлею пройшла акція &laquo;Халатніість вбиває&raquo; &ndash; організатори вимагали відсторонення голови регіонального управління ДСНС та реальних перевірок приміщень громадського користування
13 Ввечері 7 грудня під будівлею пройшла акція «Халатніість вбиває» – організатори вимагали відсторонення голови регіонального управління ДСНС та реальних перевірок приміщень громадського користування

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