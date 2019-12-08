Через одеську пожежу в Україні оголосили траур – фоторепортаж

8 грудня оголошено в Україні днем трауру – через одеську пожежу 4 грудня, в якій кількість підтверджених жертв зросла вчора до 8 людей. Серед них 17 річна студентка Ксенія Бабенко і рятувальник Сергій Шатохін. Також встановлені імена двох загиблих викладачів коледжу, де розпочалась пожежа – Ганна Бортюк і Марина Коваль. Вночі встановили ще одну людину з числа загиблих – студент Кирило Трофимчук. Рятувальники та поліція продовжують шукати залишки інших загиблих – роботи не припиняються ані вдень, ані вночі.