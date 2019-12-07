Пожежа в Одесі: поліція має двох підозрюваних (оновлено)

Управління Нацполіції Одещини має намір повідомити про підозру двом особам у причетності до пожежі у будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, зазначається на сайті відомства. За цими даними, зараз триває узгодження із прокуратурою.

«На даний час органами досудового розслідування допитано понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз. Починаючи з 5-го грудня безперервно триває огляд місця події. Під час огляду безпосередньо місця пожежі було виявлено чотири тіла, два з яких родичі впізнали. Інші дві особи наразі не впізнані, тіла направлені на СМЕ. Поки що, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротший термін вони будуть направлені до прокуратури Одеської області та після погодження повідомлені самим підозрюваним. Однак це тільки попередні результати. В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше», – заявив начальник слідчого управління ГУНП Одеської області Сергій Шайхет.

Як повідомляє журналіст Радіо Свобода, Шайхет пояснив, що згаданих осіб слідство вважає винними у нехтуванні правилами пожежної безпеки.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 7 грудня підтверджено загибель під час пожежі 5 людей, госпіталізовано 17 осіб, окрім того, за даними Нацполіції, доля ще 10 людей залишається невідомою.

Один із рятувальників ДСНС, який постраждав під час ліквідації пожежі, досі перебуває у комі.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи тривають, також ліквідовуються осередки тління, які досі виявляються у завалах.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.