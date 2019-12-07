На одеській пожежі кількість підтверджених жертв зросла до 7

На одеській пожежі кількість підтверджених жертв зросла до семи – під час пошукових робіт знайшли ще два тіла. Про це повідомив заступник начальника ГУ ДСНС в одеській області Олександр Крицький близько 18 години 7 грудня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Додатково виявлено з внутрішньої частини двору на рівні другого поверху ще два тіла. Коментарі стосовно статі та осіб поки неможливі, тому що тривають оперативні слідчі дії», – сказав Крицький.

Всього під завалами будівлі виявлено шістьох осіб з початку проведення пошукових робіт. Ще одна особа померла в лікарні в перший же день.

Раніше 7 грудня одеська поліція повідомила про двох підозрюваних у зв’язку з пожежею.

Один із рятувальників ДСНС, який постраждав під час ліквідації пожежі, досі перебуває у комі.

Інформація про пожежу в будівлі коледжу економіки та права надійшла до Головного управління ДСНС України в Одеській області вранці 4 грудня.

Як зазначається, рятувальникам вдалося оперативно вивести з будівлі 40 осіб по сходах, а також за допомогою драбин та автопідіймачів.

Одеська влада оголосила жалобу 5 і 6 грудня.