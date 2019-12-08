Пристайко розповів про «основні елементи позиції» України на «нормандському саміті»

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав чотири «основні елементи позиції» України на «нормандському саміті».

«Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством – основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет», – повідомив Пристайко у Twitter.

Перед цим він назвав міжнародно визнаний державний кордон України «головною червоною лінією» на переговорах «нормандської четвірки».

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції Парижі.