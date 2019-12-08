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08 грудня 2019, Київ 22:11
Новини | Політика

Зеленський зустрінеться з Меркель і Макроном перед початком «нормандського саміту» – ЗМІ

Зеленський прибуде до Єлисейського палацу о 14:55 за місцевим часом

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном перед початком «нормандського формату», повідомила «Європейська правда» з посиланням на графік Зеленського, наданий в Офісі президента.

За даними журналістів. Зеленський прибуде до Єлисейського палацу о 14:55 за місцевим часом (15:55 за Києвом). О 15:05 запланована зустріч Зеленського з Макроном, а о 15:30 – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

О 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату», а на 18:45 запланована зустріч з представниками ЗМІ. Даних про окремі переговори Зеленського і Путіна наразі немає.

/**/ /**/ Володимир Зеленський, праворуч, і Володимир Путін (комбіноване фото)
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9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції Парижі.

Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Протест на Майдані: активісти й опозиція окреслили «червоні лінії» для «нормандської зустрічі» – відео
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Протест на Майдані: активісти й опозиція окреслили «червоні лінії» для «нормандської зустрічі» – відео

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