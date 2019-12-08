У переддень зустрічі «нормандської четвірки» бойовики застосували гранатомети на Донбасі – ООС

У переддень зустрічі лідерів «нормандської четвірки» підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, біля Мар’їнки та Широкиного бойовики застосували ручні танкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю, а біля Павлополя – великокаліберні кулемети. У Луганській області українські військові обстріли не зафіксували.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Горлівки. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 8 грудня.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції Парижі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.