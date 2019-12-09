«Путін направить Зеленського на істинний шлях»: чого чекають в окупованому Донецьку від «нормандського» саміту

Тему переговорів в «нормандському форматі» російські пропагандисти перетворили на чергове шоу. Як подають зустріч лідерів України та Росії в Парижі на телебаченні Російської Федерації і телеканалах «ДНР» і «ЛНР»? І чого очікують від «нормандської четвірки» жителі окупованих територій? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

За тиждень до «нормандського саміту» на російських телеканалах всі розмови тільки про одне – зустріч «нормандської четвірки» у Парижі.

З якої б новини не починалися чергові ток-шоу: чи то нова швидкісна траса Нева, аварія з автобусом в Забайкаллі чи поїзд з Москви до окупованого Криму за кілька хвилин ведучі повертали спікерів у потрібне русло.

«Потяги прекрасні, але що стосується «нормандського формату» – давайте переходити до головного», – наполягав ведучий програми «60 хвилин» російського державного телеканалу «Росія-1».

«Здавалося б, до чого тут Україна? А ця тема виникла», – і сам дивується ведучий телепрограми «Москва. Кремль. Путін» на тому ж каналі.

Спочатку в можливості зустрічі тет-а-тет російського президента Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського на російських телеканалах сумнівалися.

«Трохи більше тижня залишилося до зустрічі Путіна і Зеленського в Парижі. Розмову наодинці Кремль проте не підтверджує, тому розмова може пройти і «на чотирьох», – розповідав Дмитро Кисельов в програмі «Вісті тижня».

Але потім про це заговорили кремлівські посадовці.

«Так чи інакше Путін і Зеленський поспілкуються. Можна припустити, що це буде зустріч не для того, щоб все завести в глухий кут, а дійсно спробувати знайти якісь розв’язки», – прокоментував телеканалу «Росія-1» речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Контакт буде безумовно корисний. Двосторонні відносини скорочували, переривали транспортні сполучення не ми. І якщо українська сторона, як зараз багато експертів в Києві кажуть, зацікавлена в їхньому поверненні, я думаю, за нами не заіржавіє, як то кажуть», – сказав голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Як висвітлюють саміт на російському телебаченні?

А далі, за вказівкою Кремля, тему підхопили російські телезірки. І багаторазово повторювали, мовляв, Путін великодушно їде в Париж рятувати Донбас.

«Є Мінські угоди, є жива «формула Штайнмаєра», Путін їде, як я розумію, як громадянин Росії, для того, щоб ви їх виконали. Все. Зеленський їде для того, щоб пункти місцями міняти, наперстками водити», – кричав ведучий програми «60 хвилин».

Наступна мантра кремлівських пропагандистів – Зеленський до зустрічі не готовий і незрозуміло, чого від нього чекати.

«Переговори, дійсно, складніше вести із Зеленським, тому що Порошенко хоча б зізнавався в тому, що він «цинічний бандера». Зеленський робить все те саме, що і Порошенко, але при цьому нам розповідає про свою миротворчу ініціативу. У цьому, звичайно, підступність і лукавство, не знаю, чи зможе він віджартуватися, маючи за спиною свій так званий «план Б», – розмірковувала ведуча «Росія-1» Ольга Скабєєва.

А ось телеведучий Володимир Соловйов в своїх ток-шоу замість конструктивного обговорення події, адже ніби для цього він збирав повну студію експертів, іноді складалося враження, що просто демонстрував свої акторські здібності і почуття доволі своєрідного почуття гумору. І про що б не йшлося, чи то переговори щодо газу:

«Як? Ви будете купувати жахливий агресорський газ?», – гримасував Соловйов.

Або ж щодо питання про повернення Криму:

«А ще на «нормандському форматі» він (Зеленський – ред.) хоче запитати: а можна мені запитати у дядечка Дональда, чи може він нам Крим повернути. Ні! Не вийде!», – продовжував Соловйов.

У нього на все була підготовлена невелика пародія або метафора.

«А ви що, коли ви підете в поле до вітру вам Російська Федерація повинна ширінку розстібати?» – кричав російський телеведучий.

Ведуча російського державного телеканалу «Росія-1» Ольга Скабєєва, напевно, щоб розважити публіку, пішла ще далі. І в своїй програмі «60 хвилин» зателефонувала нібито Зеленському особисто.

– Вас турбує Ольга Скабєєва, вибачте, – нібито звернулася вона до українського президента телефоном.

– Ви зараз на гучному зв’язку. Я завжди перериваюся, тому що думаю, мало у кого там що сталося і відбулося. І як я розумію, що з вами нічого не трапилося і не відбулося, ні з вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами, – нібито відповів Володимир Зеленський.

Як вони знайшли особистий номер президента України? Виявилося, все дуже просто.

«Ми взяли телефонний довідник українських президентів, пропустили Кучму, Януковича, у Януковича, до речі, префікс «+7», на подив, так? Промотали Ющенка, знайшли телефон Зеленського, подзвонили йому, він взяв слухавку», – пояснив співведучий Скабєєвої Євген Попов.

Нічого складного, додав він, і розмова сподобалася.

«Зверніть увагу, страшно делікатний, вельми тактовний, приємна у спілкуванні людина. Володимир Олександрович, ви усвідомте, що ми – не агресори. Ми, зрозуміло, пристрасно сподіваємося на нормалізацію відносин між Росією і Україною», – додала Скабєєва.

Як про зустріч Зеленського і Путіна розповідають на телеканалах бойовиків?

Подібних шоу на телеканалах бойовиків не було. Загалом на окупованій частині Донбасу лише повторювали кремлівську риторику.

«Російська сторона висловила надію на відновлення відносин Москви і Києва», – розповідав ведучий телеканалу бойовиків.

Щоправда, там більше наголошували не на «недосвідченості» Зеленського як політика, а те, що, мовляв, «вирішує все одно не він».

«Україна готує своє бачення зустрічі у «нормандському форматі», а точніше, готуються озвучити те, що скажуть вашингтонські суфлери», – повторюють на телеканалах бойовиків.

І різноманітні нібито «експерти» міркували про те, як буде проходити зустріч:

«Я вас вітаю з уральського міста Міас…Якщо той самий Порошенко встиг трохи попрацювати на посаді міністра закордонних справ і хоч якась базова освіта зовнішньої торгівлі у нього є, то ось ця команда Зеленського – нулі цілковиті. Швидше за все, він буде кивати з розумним виглядом, надувати щоки і слухати те, що йому скажуть старші товариші».

Чого очікують від «нормандської четвірки» жителі ОРДЛО?

А чого від саміту очікують ті, про кого і йтиме мова? Журналісти «Донбас Реалії» запитали людей на вулицях окупованого Донецька.

«Миру, звичайно, а чого ж ми ще чекаємо? Миру, нормального життя», – жителька окупованого Донецька.

«Колись це повинно все закінчитися – війна. Може, і дійсно закінчиться», – відповів донеччанин.

«Я думаю, не вирішиться нічого», – відповіла жінка.

«Хочу, щоб діти спали спокійно і ми, люди літнього віку», – зазначила жінка.

«Я думаю, що це марно», – додав житель окупованого Донецька.

«Мені здається, нічого там не вирішиться», – сказав літній чоловік.

А ось на запитання про особисту розмову Путіна із Зеленським багато хто відповідає фразами «з телевізора».

«Я взагалі не бачу Зеленського співрозмовником Путіна. Я не уявляю собі», – відповіла жителька окупованого Донецька.

«Зеленський, я не знаю, з чим він піде і що він буде пропонувати. Я навіть не знаю...», – зазначила літня жінка.

«По-перше, Путін – розумник. Він Зеленського все-таки притисне до нігтика. Він же не політик – Зеленський, розумієте? Він – хороший хлопець, але йому Україна і ось ці олігархи не дають слова сказати. Якщо він з Путіним поговорить, Путін його на істинний шлях направить», – вважає жителька окупованого Донецька.

Хто, кого і куди направить, про що говоритимуть тет-а-тет і чи будуть взагалі – стане відомо вже 9 грудня. Зрозуміло тільки, що завдання у сторін – України та Росії – різні. І кожен буде наполягати на своєму. Важливо, щоб ні ті й ні інші не забували, що від кожного їхнього рішення залежать життя людей.

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