«Нехай Росія себе спочатку прогодує»: українці і росіяни про майбутнє ОРДЛО

Чого чекають мирні жителі окупованих територій? Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» провели опитування в Донецьку. А також поговорили з росіянами в Москві – що звичайні люди думають про війну на Донбасі? Далі – пряма мова.

Чи хотіли б ви, щоб Росія приєднала Донбас?

Донецьк

«Так, хочемо жити в мирі», – відповіла донеччанка.

«Дуже хотіла б, мрія! Бо після того, що з нами зробила Україна – не забудемо, не пробачимо ніколи», – відрізала жінка.

«Чому б і ні? Ну, з Росією, мені здається, краще навіть буде», – вважає чоловік.

«Так, тому що ми російськомовні всі, слов’яни. Це логічно», – додала жителька окупованого Донецька.

«Я, звичайно, хочу. Я народилася в Росії, на Далекому Сході. Якщо чесно, дуже чекала, що це буде «подарунком», як то кажуть, на блюдечку з блакитною облямівкою, але щось, як завжди… Щоб все було спокійно, добре», – відповіла жінка.

«Ну звичайно, у мене там родичі. Мені здається, головне, щоб мир був і все буде добре. Я не знаю. Війни не буде у нас – все стане на свої місця. Але і в Україні у мене родичі. Хочеться, щоб все було добре», – каже донеччанка.

«Звичайно, бо така обстановка зараз», – каже жителька Донецька.

Нам було б легше. Економічна блокада була б знята

«Нам було б легше. По-перше, економічна блокада була б знята, і все інше. Ну і ми прагнули до цього», – зазначив донеччанин.

«Нас Україна стільки ображала, як думаєте, стільки вбито людей. Я думаю, що Росія не залишить нас», – відповіла місцева жителька.

«Звичайно, дуже хочу. Це ж наша допомога, наш захист, наша батьківщина, початкове коріння», – каже жінка.

«Україна вже показала, що вона не хоче, щоб ми приходили до них», – зазначив донеччанин.

«50 на 50, поки ще не можу визначитися

«По-перше, ми всі російськомовні люди. По-друге, коли був Радянський Союз, ми все одно відносили себе більше до росіян, ніж до українців», – каже чоловік.

«50 на 50, поки ще не можу визначитися», – відповіла жінка.

Чому Росія не приєднала Донбас?

«Для того, щоб не було розв’язанння третьої світової війни, потрібно просто наше терпіння і мудрість керівництва Російської Федерації», – відповіла жінка.

Це дуже серйозна шахова гра, не все так просто вирішується

«Я цим цікавлюся, слухаю, читаю в інтернеті багато стрічок інформаційних, я зрозуміла, що це дуже серйозна шахова гра, не все так просто вирішується. Ну не можна так швидко і просто, на жаль для нас», – каже жінка.

«Потрібна політична воля керівництва Російської Федерації – і більше ніяких проблем в цьому немає», – відповів донеччанин.

«Думаю, є політичні питання, які ще не вирішені», – вважає чоловік.

«Тому що Зеленський не хоче йти на переговори, посидіти за круглим столом», – каже жителька окупованого Донецька.

«Треба щоб Путін визнав нас скоріше. Від нього напевно залежить. Чого він нас не визнає? Визнав би, давно вже були б в Росії», – каже жінка.

«На все потрібен час. Ви знаєте, хто в погані часи піднімається? Той, хто тільки спливає. Так було, є і буде в усі часи. Про це нам говорить вся історія. Все це піде рано чи пізно і Донбас заживе новим, прекрасним життям. У нас прекрасні люди. Таких душевних людей немає ніде, я об’їздив все», – зауважив донеччанин.

«В першу чергу потрібне бажання Росії, щоб ми до неї приєдналися. У нас бажання таке є», – відповіла жінка.

Чи хотіли б ви, щоб Росія приєднала Донбас?

Москва

А давайте ще Сирію приєднаємо!

«Ні, нехай Росія себе спочатку прогодує. А у нас всі проблеми вирішені в Росії? У нас все вирішено з лікарнями? Із літніми? З людьми, які ліки не можуть знайти? Ми всі вирішили? А давайте ще Сирію приєднаємо! Що там ще у нас є. Хто ще до нас приїде? Ні-ні, я проти», – відповіла жителька Москви.

Ні, потрібно домовлятися з Україною

«Ні, потрібно домовлятися з Україною. Нам потрібно з ними якось налагоджувати відносини, а приєднувати Донбас – не викличе таку реакцію», – додала інша росіянка.

«Всі люди, які хотіли б приєднатися до Росії, які дійсно приймають російську політику такою, яка вона є, без всяких прикрас і без всяких пліток, то, звичайно, я вважаю, що вони повинні бути разом з нами, тому що ми ж одне ціле, ми один народ», – відповіла дівчина.

«Повинна, наші люди там, російські, наші однодумці. Мені здається, ми однакові. Воно колись же було наше. По-моєму, вони нашими так і залишилися по духу», – вважає літня жінка.

Донбас – це Україна. Росія і так вляпалася

«Якщо такий вихід закінчить кровопролиття, то напевно. Вихід який закінчить кровопролиття, я б прийняла, будь-який. Не знаю, хто повинен кого куди приєднувати, тільки щоб вони перестали воювати», – зазначила жінка.

«Ні в якому разі, бо Донбас – це Україна. Росія і так вляпалася, вона ще хоче вляпатися ще далі?» – відповів чоловік.

«Це не нам вирішувати. Якщо вони хочуть, нехай вони самі вирішують це питання. Якщо та країна не хоче його приєднувати до себе на нормальних умовах, а що людям робити?» – відповіла жінка.

Навіщо він потрібен? Це зайві витрати!

«Навіщо він потрібен? Це зайві витрати! Зайві витрати для нас. Ось я пенсіонер. Для мене це зайві витрати, розумієте?» – наголосив літній чоловік.

«Я думаю, що так. Бо Донбас – це істинно російська територія була, тому я вважаю… Просто я не пам’ятаю історію, чому раптом Україні відійшов цей Донбас, але це російські території, так що….» – відповів чоловік.

Чому Росія не приєднала Донбас?

«Ситуація у людей вкрай неприємна, дуже людей шкода, може, вони в щось вірили, чогось хотіли, а у них ось все вийшло. Але може вони самі розберуться якось вже, а? Вистачить нам вже всюди влазити!?» – наголошує жителька Москви.

«Звичайно, людям треба пояснювати, які на Донбасі. Я не думаю, що вони з радістю підуть назад в Україну, але що робити, треба домовлятися. І якщо Україна буде готова пожертвувати Донбасом, тоді напевно треба буде приєднувати, а якщо ні – то не треба», – вважає росіянка.

«Тут як би, які б умови не ставили самі люди, у будь-якому випадку їх будуть встановлювати політики. І справа людей тільки в тому, що погоджуватися з цими умовами чи ні», – вважає дівчина.

Якщо це дійсно територія іншої країни – ми чекаємо поки ця держава сама вирішить ці проблеми

«Якщо це дійсно територія іншої країни – ми чекаємо поки ця держава сама вирішить ці проблеми. Насправді, всі правила були давно вже прописані. Вони ж підписували Мінські угоди, ось нехай виконують. Вони ж не збираються їх виконувати», – каже жінка.

«Ну, Росія втручатися не може туди, конкретно. Якби раптом наш уряд вирішив військову силу надіслати, інструкторів якихось, але поки на це не йдуть, тому що це буде скандал, скажімо так, ой, ой, ой... Але вони поки молодці, нормально, тримаються, я вважаю, не здають позиції», – каже чоловік.

Той, хто заварив цю кашу, нехай і розсьорбує. Я хочу спокійно жити, отримувати свою пенсію

«Той, хто заварив цю кашу, нехай і розсьорбує. А я не знаю, хто заварив, якісь олігархи, нехай вони і розсьорбують. Кому там вугілля потрібне! Мені не потрібне! Ось я проста людина. Мені не потрібне. Я хочу спокійно жити, отримувати свою пенсію, щоб був мир і спокійно жити. А зараз Крим ми приєднали – ось так ось залізли. А зараз Донбас – це взагалі. Ось особисто я не переживу вже цього, поки це буде відновлюватися. Тому ось така моя думка. У нас усього повно і без Донбасу», – резюмував літній чоловік.

П’ять років ми вбивали на Донбасі, а тепер щоб він став нашою територією?!

«Донбас – це українська територія, це може бути тільки Україною! Як і Крим, зрештою. П’ять років ми там вбивали людей і тепер це стало нашою територією?! Ні, я з цим не згодна», – відповіла жителька Москви.

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