У Парижі починається зустріч у «нормандському форматі» – трансляція

У столиці Франції Парижі 9 грудня починається перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки».

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін проведуть чотиристоронні переговори в Єлисейському палаці, куди всі вони вже прибули.

Президент України перед цією зустріччю проведе окремі переговори з президентом Франції і канцлером Німеччини.

За попереднім планом, о 19:45 лідери країн-учасниць «нормандського формату» поспілкуються зі ЗМІ.

Після завершення «нормандської зустрічі» має пройти двостороння зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Тим часом, біля Офісу президента України відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 жовтня 2019 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.