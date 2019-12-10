Результати зустрічі лідерів «нормандської четвірки» і перші реакції

10 грудня в Парижі вперше за три роки відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з лідером Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Анґелою Меркель, після чого стартували чотиристоронні переговори, які були перервані заради зустрічі Зеленського і президента Росії Володимира Путіна тет-а-тет. Після 22:00 зустріч «нормандської четвірки» продовжилася. Після опівночі лідери вийшли до журналістів з такими підсумками.

Сторони оцінили переговори позитивно, хоч і були стриманими. А Путін повторив позиції Кремля.

Радіо Свобода зібрало перші реакції в соцмережах на результати переговорів.

Підсумки ОП

Офіс президента України в твітері, зокрема, повідомив:

«Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн – учасниць «нормандського формату» було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

«Володимир Зеленський: «Для мене найголовніша перемога – ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня».

«Україна ніколи не поступиться своєю територією й не дозволить впливати на вектор свого руху та розвитку – президент».

«Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах лідерів «нормандської четвірки» порушував питання необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном на сході, і до нього повернуться на наступній зустрічі».

До того ж, як повідомила канцлер Німеччини Анґела Меркель, сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, знову обговорити таке непросте питання, як місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.

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Реакції

Активісти на Банковій, ​Організаційний комітет акції «Варта на Банковій», заявили, що президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів лідерів країн «нормандського формату» в Парижі не допустив здачі національних інтересів України.​

«Президент Володимир Зеленський не перетнув жодних «червоних ліній». Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. Саме завдяки масовому невдоволенню в Україні було засвідчено, що більшість українців хочуть миру, але не шляхом поступок агресору. Ми усвідомлюємо, що може існувати непублічна частина домовленостей між лідерами «нормандської четвірки», тому ми, представники громадянського суспільства, і далі стежитимемо за розвитком подій. Українська нація здатна реагувати швидко і дієво, як вона це робила неодноразово», – йдеться в заяві.

Лідер партії «Голос», народний депутат 9-го скликання Святослав Вакарчук написав: «Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані».

Український політик і письменник Олександр Бригинець: «Про що домовились: чергове перемир'я, обмін полоненими, нові «сірі зони», відведення військ, особливий статус назавжди, імплементація «формули Штайнмаєра», зустріч через 4 місяці для організації виборів. Все інше – просто слова для інтерв'ю і відосиків(».

Колишній народний депутат, політолог Віктор Уколов вважає: «Переговори в Парижі – це повний провал Зеленського і руйнування ілюзій, що з Путіним можна сісти, подивитись в очі і домовитись десь посередині. Справжні переговори з Путіним виявились жорсткими, які Зеленський витримав недовго і майже нічого досягти не зміг.

1. Домовились про готовність до виборів на Донбасі через 4 місяці – це успіх не української, а російської сторони. Бо у Зеленського пропонували вибори восени 2020 року, а тепер вони будуть раніше.

2. Домовились розвести війська ще у 3 місцях – це успіх протестів, через які Зеленський не наважився дати згоду на розведення сил по всій лінії фронту.

3. Про газ – окремо, мабуть, домовленості таємні або будуть підписані пізніше.

4. Щоправда, відбудеться обмін полоненими – це добре. Сподіваюсь, нового Цемаха Україна знов не віддасть».

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав: «Поки все настільки прогнозовано і по Донбасу, і по газу, що стає дуже тривожно. Ми живемо «сьогодні», а в РФ стратегія не на один крок».

Політолог, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда: «Про «Норманді»: щоб не мучити тисячі людей словом «комюніке», підсумки зустрічі назвали «загальні узгоджені висновки» – доводиться нагадати, що підсумки зустрічі юридичних...»

Ще Євген Магда додав: «Поінформовані джерела стверджують, що після зустрічі з Путіним у Парижі Володимир Зеленський відкорегував своє передвиборче гасло. Тепер воно звучить: «Зробимо їх газом»)))».

Російський політолог Андрій Піонтковський написав: «Два дуже різних Зеленських за підсумками саміту... Він непогано виступив, чітко відмовившись від «виборів» на окупованій ОРДЛО. Але підписав кремлівський документ про особливий статус і ФШ (дбайливо підготовлений Єрмаком і Сурковим), що веде до таких виборів».

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт твітить: «Я бачу, що Путін вимагає змін до Конституції України. Хіба це не те, що він зазвичай називає втручанням у внутрішні справи суверенної країни?».

Більдт також додав: «Ні зриву, ні прориву в переговорах Україна-Росія в Парижі. Але оголошені результати все-таки дещо менші, ніж очікувалося. Досі немає жодних ознак готовності Кремля рухатися далі щодо будь-якого з ключових питань».

Журналіст і політичний оглядач Тарас Березовець написав так: «До ранку утримаюся від коментування комюніке зустрічі Н4. Занадто багато було фейків і вкидань під час саміту. В силу професійної звички звик читати документи, а не набір слів. Поки так».