Пресконференція «нормандської четвірки» на Банковій – фотогалерея

Пізньої ночі декілька сотень учасників акції «Варта на Банковій» спостерігали на великому екрані, який встановили на площі біля ОП, за спільною пресконференцією президента України Володимира Зеленського, президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Анґели Меркель і президента Росії Володимира Путіна після саміту в «нормандському форматі».

При цьому зауважили, що Зеленський не перетнув головних «червоних ліній».

По закінченню пресконференції протестувальники почали демонтувати наметове містечко. Активісти зазначили, що найімовірніше подібні акції будуть вже під стінами Верховної Ради, коли там будуть розглядати закон про «особливий статус» ОРДЛО.