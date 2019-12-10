Дипломатія щирості. Підсумки «нормандського саміту» свідчать про перемогу України

(Рубрика «Точка зору»)

Дипломатія щирості

Подивився пресконференцію за результатами зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі. Зраду точно скасовано. Президент Зеленський чітко задекларував у присутності Путіна, що Крим український. Чітко сформулював «червоні лінії», які він не переходитиме. Навіть трохи потролив російських журналістів (відповісти яким Путіну, до речі, не дали).

Цікаво, що на відміну від досвідчених («матерых») політиків Путіна, Меркель та Макрона, стомлений Зеленський не просто виглядав – він був щирим. За цю щирість йому можна багато що пробачити: і недосвідченість, і брак послідовності, і строкатість оточення і навіть перехід на російську мову...

Щирість – найпотужніша зброя проти «фейкократії», якою Путін інфікує світ. Бо щирість – це справжність. А справжність – це єдине, чого – як чорт ладана – боїться наскрізь фейковий «русский мир».

На місці будь-якого росіянина я б мимоволі позаздрив українцям, щирість та енергія президента яких так яскраво контрастувала з суцільною силіконовістю Путіна. Я далекий від ідеалізації Зеленського, але сьогодні в ньому справді було найбільше життя з усієї «четвірки». Життя, яке має мимоволі вабити забальзамованих пропагандою росіян. Як має вабити мешканців розкішних пильних палаців свіже весняне повітря.

Відкритим залишається лише питання, чи вистачить у вітчизняних опонентів чинного президента шляхетності визнати, що Зеленський відіграв сьогодні (як для першого разу) дуже добре? Для мене це буде маркером справжнього патріотизму. Бо Україна сьогодні однозначно виграла. Хоча б тому, що не програла, як їй пророкував багато хто.

Геннадій Друзенко – волонтер, експерт-міжнародник

Оригінал тексту – фейсбучна сторінка

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Зеленський не перетнув «червоні лінії» – активісти на Банковій

«Резюме: норм». У соцмережах підсумували зустріч «нормандської четвірки»​

Результати зустрічі лідерів «нормандської четвірки» і перші реакції​

Усе про «нормандський формат». Хроніка переговорів у Парижі​

«Замість Путіна приїхала невдала версія двійника»: соцмережі про зустріч «нормандської четвірки»