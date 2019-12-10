«Резюме: норм». У соцмережах підсумували зустріч «нормандської четвірки»

У Парижі вперше за три роки відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» – України, Росії, Франції та Німеччини. Як відреагували на результати зустрічі в соціальних мережах? Радіо Свобода зібрало реакції дописувачів.​

Володимир Зеленський провів окремі зустрічі із лідером Франції Емманюелем Макроном та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, після чого стартували чотиристоронні переговори. Близько 21:00 вони були перервані заради зустрічі Зеленського і Путіна тет-а-тет. Після 22:00 зустріч «нормандської четвірки» продовжилася.

Після опівночі лідери вийшли до журналістів з такими підсумками. Сторони оцінили переговори позитивно, хоч і були стриманими.

Згідно з комюніке за результатами зустрічі, сторони досягли домовленості про обмін утримуваними у форматі «всіх на всіх». Це має відбутися вже цього року – до 31 грудня, йдеться в повідомленні. Сторони також домовилися про припинення вогню і часткове розведення сил на Донбасі.

Також ідеться про створення нових пунктів пропуску на лінії розмежування і про те, що сторони вважають за необхідне «інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство».

Поки у Парижі тривали зустрічі «нормандської четвірки», у Києві відбувалася акція «Варта на Банковій». Після оголошення результатів саміту організаційний комітет акції заявив, що президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів лідерів країн «нормандського формату» в Парижі не допустив здачі національних інтересів України.

«Президент Володимир Зеленський не перетнув жодних «червоних ліній». Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. Саме завдяки масовому невдоволенню в Україні було засвідчено, що більшість українців хочуть миру, але не шляхом поступок агресору», – заявили члени оргкомітету у зверненні зі сцени під будівлею Офісу президента.

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко вважає, що на зустрічі президентів чотирьох країн не відбулося «ні зради, ні перемоги». «Й скорше, це добре для України на цьому етапі», – написала депутатка. На її думку, позитив у тому, що «будуть звільнені заручники».

Український прем'єр Олексій Гончарук написав, що команда президента Зеленського зробила крок до завершення війни на Донбасі.

Телеведуча Яніна Соколова вважає, що обмін утримуваними особами відбудеться, якщо у Володимира Путіна «буде настрій». Щодо ж інших домовленостей, то, пише Соколова, це – «ілюзія».

«Одна помітна зрада таки є – домовленість про імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство. Але, знов-таки, питання, в якій формі», – пише головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов.

Блогер Роман Шрайк вважає, що «погані не обміни полоненими, «формули Штайнмаєра», розведення військ, а те, що все це наближає момент, коли нам всунуть «ЛДНР» з особливим статусом».

Експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар каже, що гарною новиною є те, що «Нафтогаз» не прогнувся «под изменчивый мир» з дешевим газом від «Газпрому».

Журналіст Іван Яковина же звинуватив у «головній зраді» п'ятого президента України Петра Порошенка та Мінські домовленості.

Голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін у цьому контексті пише: «Друзі, може, час включити голову і перестати думати Гринівим (технолог Порошенка)?».

«Кожен почув своє. У фанатів Медведчука – все дуже погано. У фанатів Порошенка – все погано. У фанатів Зеленського – все прекрасно», – підсумував журналіст Сергій Грішин.

Ще один стислий висновок додав блогер Антон Ходза.

Не обійшлося без жартів від дописувачів.

Дехто навіть звернув увагу на положення ніг президентів під час спільної пресконференції.

А хтось не зміг оминути увагою появу журналіста Дмитра Гордона на пресконференції четвірки.

Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.