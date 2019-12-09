Зеленський, Путін, Макрон і Меркель дають спільну пресконференцію - трансляція

В Парижі починається пресконференція президента України Володимира Зеленського, лідера Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Лідери країн «нормандської четвірки» підіб’ють підсумки переговорів, які були покликані сприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі, де за сприяння та участі Росії уже більше п’яти років триває війна.

Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Тим часом, біля Офісу президента України в Києві відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.