Зеленський розповів, про що домовився з Путіним, Меркель й Макроном (оновлюється)

Країни-учасниці «нормандських» переговорів будуть сприяти взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі в «нормандському» форматі.

«Було все дуже предметно. Було важливо домовитися про чіткі конкретні кроки і отримати згоду від всіх країн учасників. Українська сторона наполягала, що безпекова ситуація - найважливіше», - сказав Зеленський.

За його словами, лише у випадку забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання.

«Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України: це повне всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинне розпочатись до кінця 2019 року», - заявив він.

Президент України також додав, що задля дієвого моніторингу за посиленням контролю за режимом припинення вогню усі сторони нагадали про важливість безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України та відзначили необхідність розширити мандат місії з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово.

Він сказав, що сторони підтримують розробку та реалізацію нового плану щодо розмінування територій.

Президент заявив, що категорично проти федералізації України.

Кореспондент BBC в Україні Джона Фішер опублікував у себе в твіттері підсумкове комюніке:

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Близько 22:00 прес-секретар українського президента Юлія Мендель повідомила у своєму твіттері, що зустріч Володимира Зеленського й президента Росії Володимира Путіна в Парижі завершена.

Про те, що зустріч лідерів «нормандської четвірки»​ була перервана заради перемовин Путіна й Зеленського тет-а-тет Офіс президента повідомив близько дев’ятої.

Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.