Меркель: домовилися знову зустрітися в «нормандському форматі» за 4 місяці

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила на пресконференції після закінчення саміту в «нормандському форматі» в Парижі, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб знову обговорити таке непросте питання, як місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.

За її словами, «за доброї волі» сторони можуть «вирішити дуже складі питання».

Меркель наголосила, що Україна визнала так звану «формулу Штайнмаєра» щодо виконання мінських угод і що важливу роль у забезпеченні політичних умов має також відіграти закон про так званий «особливий статус» ОРДЛО.

Крім того, повідомила канцлер, сторони домовилися про ще три ділянки розведення сил, яке там мають здійснити до березня наступного року.

Іще одним із моментів Меркель назвала необхідність розширити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема, щоб її спостерігачі працювали в зоні конфлікту «24 години на добу, сім днів на тиждень».

За всіма проблемами ми бачимо реалістичні можливості, сказала канцлер і висловила задоволення результатами зустрічі. За її словами, попереду ще буде дуже багато роботи, і це буде на користь усіх сторін.

Переговори лідерів усієї «нормандської четвірки» – президентів України, Франції, Росії і канцлера Німеччини – відбулися у столиці Франції Парижі. Головною темою було – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі.