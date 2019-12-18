Комітет Сенату США схвалив «пекельні санкції» проти Росії

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроєкт про санкції проти Росії.

Двопартійний законопроєкт, який сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем раніше назвав «пекельними санкціями», ухвалили 17 голосами проти 5 на засіданні комітету 18 грудня.

Документ передбачає запровадження санкцій проти Росії за її втручання у демократичні процеси за кордоном, а також за її «ворожі» дії в Сирії й агресію проти України.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконел має вирішити, чи виносити «Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля», в оригіналі – «Defending American Security from Kremlin Aggression Act» (DASKA) – на повне голосування в Сенаті.

Щоб набути чинності, документ має бути ухвалений обома палатами Конгресу і підписаний президентом США Дональдом Трампом. Як очікують, це станеться вже наступного року.

Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля «підважити демократичні інституції в інших країнах», російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, на кіберсектор Росії й на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору і цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган «очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до інтернету, інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування і реакцією на кіберзагрози».

17 грудня Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає санкції проти ключових підрядників, що беруть участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2». За документ проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти.