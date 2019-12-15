У Сенаті США планують розглянути «пекельні санкції» проти Росії наступного тижня

Панель Сенату Сполучених Штатів обговорить законопроєкт про санкції проти Росії на наступному засіданні з питань бізнесу 18 грудня. Таке засідання заплановане в графіку Комітету з міжнародних відносин Сенату.

На цьому засіданні комітет має розглянути «Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля», в оригіналі – «Defending American Security from Kremlin Aggression Act» (DASKA). Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем раніше назвав цей документ «пекельними санкціями».

Планується, що цей двопартійний законопроєкт запровадить санкції проти Росії за її втручання у демократичні процеси за кордоном, а також за її «ворожі» дії в Сирії та агресію проти України.

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Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля «підважити демократичні інституції в інших країнах», російські проєкти, пов’язані з продажем зрідженого природного газу за кордон, кіберсектор Росії та на осіб, наближених до її президента Володимира Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору та цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Як раніше анонсував співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Боб Менендез, цей новий орган «очолить дипломатичні зусилля, пов’язані з міжнародною кіберзлочинністю, доступом до Інтернету, Інтернет-свободою, цифровою економікою, кіберзлочинністю, засобами стримування та реакцією на кіберзагрози».

11 грудня Комітет із міжнародних відносин відклав розгляд цього законопроєкту, хоча ухвалив два пов’язані з ним документи. Вони заохочують країни НАТО диверсифікувати джерела енергії, щоб відмовитися від російських газу й нафти, а також забезпечити фінансування в 1 мільярд доларів для проєктів інфраструктури (таких як термінали для зрідженого газу), які мають допомогти країнам Центральної та Східної Європи досягти цієї мети.

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Якщо комітет ухвалить DASKA, його ще матиме розглянути увесь склад Сенату та Палати представників, перш ніж документ передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

Трамп, який раніше висловлював бажання зміцнити відносини з Росією, неохоче погоджує нові санкції проти цієї країни. 10 грудня президент США зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де зокрема закликав Кремль «врегулювати конфлікт в Україні».