Конгрес погодив оборонний бюджет США, Україні можуть виділити 300 млн дол

Американські законодавці 9 грудня погодили оборонний бюджет США (NDAA) на наступний фінансовий рік на суму 738 мільярдів доларів, включаючи кошти на конкуренцію з Росією та Китаєм, відпустки через сімейні обставини для федеральних працівників і гроші на космічні сили, які ініціював президент Дональд Трамп.

Як передає агенція Reuters, бюджет також закликає до санкцій проти Туреччини через купівлю російської системи протиракетної оборони С-400 і жорстку реакцію на зусилля Північної Кореї із розробки ядерної зброї.

Так, проєкт бюджету передбачає 658,4 мільярда доларів для програм національної безпеки Міністерства оборони і Міністерства енергетики, 71,5 мільярда – для фінансування триваючих воєн за кордоном (фінансування «Надзвичайних операцій за кордоном») і 5,3 мільярда доларів для погашення збитків від стихійних лих.

Пропонується також підвищення заробітної плати на 3,1% – найбільше за десятиліття, і вперше – 12 тижнів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною для федеральних працівників, на чому наполягали демократи.

Проєкт оборонного кошторису на 2020 фінансовий рік передбачає санкції щодо російського газопроводу Nord Stream 2, і щодо TurkStream, а також заборону на військову співпрацю з Росією. На «стримування Росії» в бюджеті виділені додаткові 734,3 мільйона доларів.

Законопроєкт також забороняє Пентагону скорочувати кількість військ в Південній Кореї на менш ніж 28500, якщо міністр оборони не засвідчить, що це відповідає інтересам національної безпеки США.

Військова допомога Києву також присутня в оборонному бюджеті, попри те, що Україна опинилася в центрі розслідування щодо імпічменту Дональда Трампу після того, як його адміністрація затримала безпекову допомогу Україні влітку.

«NDAA також повторно санкціонує фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів США для Ініціативи зі сприяння безпеці України, включаючи летальні засоби оборони, а також нові засоби управління крилатими ракетами прибережної оборони та протикорабельними ракетами», – йдеться в проєкті документа.

Після кількох місяців переговорів Палата представників США і комітети з питань збройних сил Сенату домовилися про компромісний варіант закону про бюджет США на потреби національної оборони (NDAA).

Очікується, що затвердження бюджету відбудеться до того, як Конгрес піде на канікули наприкінці місяця.