Туреччина веде переговори з Росією про подальшу закупівлю комплексів С-400 – ЗМІ

Туреччина веде переговори із Росією про подальші закупівлі ракетних комплексів С-400, попри численні заперечення Вашингтону щодо цього.

Російські ЗМІ цитують голову «Рособоронекспорту» Олександра Міхеєва, який заявив, що сторони обговорюють фінансування і «графік поставок».

Деталей він не навів.

Перший етап поставок C-400 Туреччині завершився у липні цього року. Проти поставок комплексів виступають США.

США вказували, що С-400 несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

Туреччина також замовила понад 100 літаків F-35 на 1,4 мільярда доларів для використання у військових цілях, і представники США заявляють, що угода буде заблокована через придбання російських С-400.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це «несправедливим» кроком.

У вересні цього року Туреччина заявила про завершення другої партії поставок ракетних комплексів С-400.