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23 Вересень 2019, Київ 07:44
Новини | Міжнародні

Сенатор Грем після зустрічі з Ердоґаном сподівається на повернення Туреччини до програми F-35

Ліндсі Грем (на фото) зустрівся з Ердоґаном у Нью-Йорку

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Американський сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоґаном заявив, що хотів би повернення Анкари до програми виробництва винищувачів F-35.

«Я сподіваюся, що ми зможемо отримати більш стратегічні відносини з Туреччиною. Це важливо. Спробуємо повернути їх до програми F-35», – сказав Грем.

Сенатор-республіканець із Південної Кароліни зробив свою заяву після зустрічі з Ердоґаном 22 вересня в Нью-Йорку, де світові лідери збираються для участі в Генеральній асамблеї ООН.

У липні Туреччина почала отримувати російські зенітні ракетні системи С-400.

/**/ /**/ /**/ У Міністерстві оборони Туреччини заявляють, що протягом дня прийняли п’ятий, шостий і сьомий літаки з російськими комплексами С-400
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Навіщо Туреччині йти на конфлікт зі США через російські комплекси С-400?

Проти поставок комплексів виступають США. Вони вказували, що С-400 несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це «несправедливим» кроком.

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