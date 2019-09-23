Сенатор Грем після зустрічі з Ердоґаном сподівається на повернення Туреччини до програми F-35

Американський сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоґаном заявив, що хотів би повернення Анкари до програми виробництва винищувачів F-35.

«Я сподіваюся, що ми зможемо отримати більш стратегічні відносини з Туреччиною. Це важливо. Спробуємо повернути їх до програми F-35», – сказав Грем.

Сенатор-республіканець із Південної Кароліни зробив свою заяву після зустрічі з Ердоґаном 22 вересня в Нью-Йорку, де світові лідери збираються для участі в Генеральній асамблеї ООН.

У липні Туреччина почала отримувати російські зенітні ракетні системи С-400.

Проти поставок комплексів виступають США. Вони вказували, що С-400 несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це «несправедливим» кроком.