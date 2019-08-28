Туреччина обговорює з Москвою можливу закупівлю російських винищувачів «Су-35» та «Су-57», заявив голова Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв.

«Безсумнівно, важливими переговорами сьогодні будуть переговори з турецьким моїм колегою – начальником управління оборонної промисловості при президенті Турецької Республіки. Звичайно, згадаємо, як ми далі рухатимемося по тематиці «Су-35» і подальшої можливої поставки «Су-57». Тому що великий інтерес до цих літаків виявлений», – сказав Шугаєв.

Втім, він наголосив, що Туреччина наразі не подавала офіційну заявку.

У липні Туреччина отримала російські зенітно-ракетні комплекси «С-400».

Проти цього виступили США. Вони вказували, що «С-400» несумісні з системами НАТО і можуть загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

Туреччина замовила понад 100 літаків F-35 на 1,4 мільярда доларів для використання у військових цілях, і представники США заявляють, що угода буде заблокована через придбання російських «С-400».

Водночас Туреччина виробляє багато складових для F-35, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва літаків з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів.

17 липня Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35, назвавши це «несправедливим» кроком.