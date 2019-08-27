Ердоган прибув до Москви для переговорів з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до російської столиці Москви на тлі спроб подолати розбіжності між країнами щодо врегулювання ситуації в Сирії. Туреччина наполягає на припиненні підтримки, яку надає Росія військам Башара аль Асада в провінції Ідліб.

Як заявив перед переговорами речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков «будуть обговорюватися Сирія, Україна та інші питання».

Раніше Ердоган приїжджав до Москви 8 квітня для зустрічі з Путіним, щоб обговорити, серед іншого, ситуацію в Сирії і постачання Туреччині зенітних ракетних систем С-400.

Сполучені Штати і Туреччина підтримують різних антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні в Сирії.

Американські військові підтримують сирійських курдських бійців на півночі країни в їх боротьбі проти екстремістів угруповання «Ісламська держава». Анкара вважає сирійських курдів терористами, пов’язаними з курдськими сепаратистами, що діють в Туреччині, і пообіцяла знищити їх. Росія підтримує урядові сили президента Сирії Башара аль Асада.