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27 Серпень 2019, Київ 15:17
Новини | Міжнародні

Ердоган прибув до Москви для переговорів з Путіним

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Тайїп Ердоган (л) та Володимир Путін на Міжнародному авіаційно-космічному салоні МАКС-2019, Московська область, Росія, 27 серпня 2019 року

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до російської столиці Москви на тлі спроб подолати розбіжності між країнами щодо врегулювання ситуації в Сирії. Туреччина наполягає на припиненні підтримки, яку надає Росія військам Башара аль Асада в провінції Ідліб.

Як заявив перед переговорами речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков «будуть обговорюватися Сирія, Україна та інші питання».

Раніше Ердоган приїжджав до Москви 8 квітня для зустрічі з Путіним, щоб обговорити, серед іншого, ситуацію в Сирії і постачання Туреччині зенітних ракетних систем С-400.

Сполучені Штати і Туреччина підтримують різних антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні в Сирії.

/**/ /**/ /**/ Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
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Американські військові підтримують сирійських курдських бійців на півночі країни в їх боротьбі проти екстремістів угруповання «Ісламська держава». Анкара вважає сирійських курдів терористами, пов’язаними з курдськими сепаратистами, що діють в Туреччині, і пообіцяла знищити їх. Росія підтримує урядові сили президента Сирії Башара аль Асада.

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