Ердоган переконуватиме Трампа не карати Туреччину за придбання російських систем ПРО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 12 червня, що сподівається переконати США відмовитися від загрози виключити його країну з програми виробництва та експлуатації винищувачів F-35 як покарання за рішення Анкари купити російську систему ПРО.

Зустріч Ердогана з президентом США Дональдом Трампом запланована на 28 червня в Японії – на полях саміту «Групи двадцяти», але турецький лідер заявив, що 13 червня він обговорить цю проблему з американським лідером по телефону.

Ердоган наполягає, що вже не може відмовитися від угоди з Росією. «Я не кажу, що Туреччина купуватиме систему С-400, я кажу, що Туреччина її (вже) купила. Ми уклали угоду. Система буде доставлена в нашу країну наступного місяця», – сказав президент Туреччини в телевізійному інтерв’ю 12 червня.

Сполучені Штати оголосили Туреччині про граничний термін 31 липня, щоб скасувати купівлю російської системи протиракетної оборони С-400. У разі відмови Анкара втратить можливість купувати літаки F-35 та брати участь у цьому проекті як виконавець частини робіт. 100 літаків F-35 Туреччина планує придбати для своїх військових.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною з системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35.

11 червня Росія заявила, що планує передати свої системи протиракетної оборони С-400 до Туреччини в липні.