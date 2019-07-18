Туреччина засудила рішення Вашингтона виключити її з програми щодо F-35

Туреччина засудила рішення США виключити її з програми F-35 (американських винищувачів), назвавши це «несправедливим» кроком.

«Цей односторонній крок не відповідає духу альянсу і не має законних причин. Несправедливо виключати Туреччину з програми F-35 як одного з партнерів. Ми закликаємо США виправити цю помилку, яка прокладе шлях до завдання невиправної шкоди нашим стратегічним відносинам», – йдеться в заяві МЗС Туреччини від 17 липня.

Раніше 17 липня Сполучені Штати Америки заявили, що рішення Туреччини придбати російську систему ППО «унеможливлює її подальшу участь в F-35».

Американські військові чиновники вже давно виступають проти участі Туреччини в С-400, вказуючи що вона несумісна з системами НАТО і може загрожувати літакам F-35. Вашингтон заявив, що придбання Анкарою російських систем автоматично передбачає санкції проти Туреччини.

«США та інші партнери по F-35 згодні з рішенням усунути Туреччину від програми і почати процес офіційного виключення Туреччини», – заявила раніше Еллен Лорд, заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки.

У Пентагоні заявили, що переведення виробництва F-35 з Туреччини обійдеться в 500-600 мільйонів доларів. Туреччина виробляє багато складових для цих літаків-винищувачів, і Сполученим Штатам доведеться шукати альтернативних постачальників.

Туреччина також замовила понад 100 літаків F-35 на 1,4 мільярда доларів для використання у військових цілях, і представники США заявляють, що угода буде заблокована через придбання російських С-400.

15 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про отримання Анкарою вісьмох літаків з російськими комплексами С-400.