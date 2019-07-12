Росія підтверджує початок поставок комплексів С-400 Туреччині

Російська служба з військово-технічного співробітництва підтвердила початок поставок Туреччині перших російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що компоненти доставляють «у суворій відповідності до досягнутих домовленостей і підписаних контрактів».

Міністерство оборони Туреччини раніше 12 липня повідомило, що отримало перші російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном.

США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Вашингтон і його союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив 16 червня під час свого візиту до Таджикистану, що угода завершена.