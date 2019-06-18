США попереджають Туреччину про можливі санкції через російські С-400

США попередили Туреччину, що розміщення на її території російських зенітно-ракетних комплексів С-400 може спричинити не тільки заборону на експорт до Туреччини винищувачів F-35, але і запровадження санкцій, повідомила телекомпанія Foxnews 17 червня.

У листі міністру оборони Туреччини Гулусі Акару виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанахан підтверив, що Туреччина не отримає замовлені нею літаки, якщо Анкара завершить операцію з купівлі систем С-400. Також очільник Пентагону першим із американського керівництва заговорив про можливість санкцій проти Туреччини згідно із законом «Про протидію противникам США за допомогою санкцій».

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу різко відреагував на лист Шанахана, оголосивши на пресконференції в Анкарі, що Туреччина уклала угоду з Москвою на постачання С-400 і що зенітні установки будуть доставлені в країну.

Туреччина є учасником програми створення F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана ухвалила в 2016 році рішення про придбання 24 винищувачів-бомбардувальників F-35 упродовж трьох років. Анкара вже закупила чотири літаки, але нині вони розташовані на військово-повітряній базі у США, де мало розпочатися навчання турецьких пілотів навичкам керування новими літаками.

Представники США стверджують, що придбання Туреччиною систем С-400 може становити загрозу для F-35, оскільки ці дві системи несумісні. Шанахан називає у своєму листі кінець липня граничним терміном, до закінчення якого Туреччина має визначитися: або F-35, або С-400. Шанахан додає, що якщо Анкара розмістить російські установки, то в Конгресі США є двопартійна згода щодо санкцій проти Туреччини, таких, як обмеження турецького експорту до США або обмеження діяльності турецьких компаній у фінансовій системі США.

Минулого тижня Палата представників погодила резолюцію, яка засуджує рішення Туреччини про закупівлю систем С-400 у Росії.

Президент США Дональд Трамп поки особисто не висловлювався у зв’язку з конфліктом навколо С-400. Президент Туреччини Ердоган заявив 16 червня під час свого візиту до Таджикистану, що угода завершена і що перші установки С-400 прибудуть до Туреччини в липні. Заяви такого змісту Ердоган робив і раніше.