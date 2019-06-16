Ердоган: системи С-400 мають прибути з Росії до Туреччини в липні

Анкара очікує, що постачання ракетного комплексу С-400 з Росії до Туреччини розпочнеться в першій половині липня, заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган 16 червня в ефірі телеканалу CNN Turk.

Угода Анкари з Москвою є головним джерелом напруженості у відносинах між Туреччиною та США. Вашингтон заявляє, що системи протиракетної оборони С-400 є загрозою для реалізації програми реактивного винищувача F-35, а Туреччина може наразитися на заборону придбання F-35 у разі завершення угоди з Росією.

Раніше цього тижня Ердоган заявив, що сподівається переконати США відмовитися від загрози виключити його країну з програми виробництва та експлуатації винищувачів F-35 як покарання за рішення Анкари купити російську систему ПРО.

Зустріч Ердогана з президентом США Дональдом Трампом запланована на 28 червня в Японії – на полях саміту «Групи двадцяти».