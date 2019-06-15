Москва отримує вигоду з хаосу – коментар Пентагону глобальної стратегії Росії

Прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пегон в інтерв'ю американському арабомовному телеканалу «Аль-Хурра» нагадав, що у Стратегії національної оборони США Китай і Росія названі «стратегічними конкурентами» Сполучених Штатів.

«Однак важливо розуміти, що йдеться про конкуренцію великих держав у глобальному масштабі. Не лише про Росію в Європі або Китаї в Азії», – сказав Пегон.

США зацікавлені у стабільності і безпеці Близького Сходу

«Ми зобов’язані стежити за їхнім впливом у таких регіонах, як Близький Схід. США зацікавлені у стабільності і безпеці Близького Сходу. Ми зацікавлені у тому, щоб терористи не знаходили тут прихистку, щоб у безпеці лишалися критично важливі транспортні маршрути. Однак очевидно, що Росія на Близькому Сході робить прямо протилежне».

Росія загострює проблеми

Пегон назвав Сирію «лабораторією», за якою можна судити, до чого зазвичай призводить вплив Росії:

«Вона намагається просувати свої інтереси під виглядом надання допомоги партнерам. Вона намагається зберегти режим Асада, одночасно стаючи причиною гуманітарних катастроф. І вона продовжує загострювати регіональні проблеми».

Говорячи про ситуацію в Сирії, Пегон зазначив, що це один з найбільш складних військових конфліктів в історії, у якому беруть участь багато міжнародних суб’єктів. США та їхні союзники мають на меті знищення ІД, у них є «партнерські сили» в Сирії, «а на іншій стороні – жорстокий режим Асада».

Росія насправді не має наміру захищати тих, кого називає своїми союзниками

«Росія намагається співпрацювати з будь-яким суб’єктом, здатним допомогти їй у конкретний момент. Але коли ці партнери опиняються під ударом, як це сталося з атаками на сирійські склади хімічної зброї, Росія, незважаючи на всю риторику і пропаганду, ніколи не виступає проти тих, хто завдав ці удари, – зазначив Пегон. – Це говорить про те, що Росія насправді не має наміру захищати тих, кого називає своїми союзниками».

За оцінкою Пегона, «Москва отримує вигоду з хаосу, наживається на тому, що дестабілізує світовий порядок».

Як зазначив Пегон, Росія вважає своїм головним завданням роздроблення НАТО.

Одним із застосовуваних Росією важелів він назвав пропозицію про продаж Туреччині систем С-400, яка викликала невдоволення США – що і намагається використовувати Москва.

«Безумовно, США вважають Туреччину ключовим стратегічним партнером», – наголосив представник Пентагону, вказуючи, що дві держави підтримують союзницькі відносини майже 70 років.

«Ми стежимо за тим, що Москва робить в усьому світі. Якщо ви бачите в якійсь частині світу хаос, то ви неодмінно виявите там російський уряд», – підкреслив Пегон.

Прес-секретар Пентагону заявив, що США надаватимуть допомогу державами, залученим у конфлікт за участю Москви. Він переконаний, що довготривалі партнерські відносини і дружба цих країн з США принесуть користь регіональній та глобальній безпеці.