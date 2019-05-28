Бажання Путіна в Україні обернулися проти нього (світова преса)

Чому бажання російського президента Володимира Путіна щодо України обернулися проти нього? На що розраховував Кремль після перемоги Володимира Зеленського на виборах? Та які виклики очікують на нового президента України у відносинах із Москвою? Про це пише Джон Гербст, колишній посол США в Україні, в статті для The Washington Times. Видання Bloomberg публікує матеріал про заяву олігарха Ігоря Коломойського щодо оголошення дефолту в Україні. А в статті The Independent реагують на те, як у партії «Слуга народу» збираються відбирати майбутніх кандидатів до списків партії на парламентських виборах.

Російський президент Володимир Путін виявив, що інколи отримання бажаного може мати цілком зворотній ефект. Саме це й сталося у ситуації з Україною після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Про це пише Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру «Атлантичної ради» США в статті для американського видання The Washington Times.

Путін ясно давав зрозуміти, що Москва хоче бачити президентом України кого завгодно, але не Петра Порошенка. Так і сталося – на виборах переміг Зеленський. Щоправда, на думку автора, зі зусиллями Росії це не пов’язано – на результат вплинули внутрішні фактори.

Кремль розраховував на недосвідченість нового президента. Не дочекавшись інавгурації, Путін вирішив кинути йому виклик, запропонувавши мешканцям Донбасу російські паспорти. Зеленський не розгубився, і заявив, що російський паспорт – це квиток у життя, де не обирають лідерів та не мають основних прав людини, йдеться у статті.

Але насправді Зеленський представляє для Москви набагато більшу проблему. «Кремль будував свій політичний вплив в Україні на політиках зі сходу і півдня, але комік все змінив. Зеленський отримав підтримку більшості в кожному регіоні країни, крім одного на заході, і на сході його підтримка була переважною», – каже Гербст.

Зеленський балотувався на засадах прозахідної політики, схожої до порошенківської. І з такою зовнішньою політикою він виграв підтримку східних виборців.

Хоча й багато хто в Москві розуміє, що російська агресія на сході зазнає невдач, Путін все ще сподівається, що парламентські вибори в Україні призведуть до того, що партії, які симпатизують Росії, отримають сильні позиції. Результати, скоріш за все, сильно розчарують російського президента, каже автор. Бо проросійські сили в Україні послабила його власна політика.

Та доки Путін все це усвідомить, він точно спробує посилити тиск на Зеленського. Це навряд чи буде у вигляді нового наступу на Донбасі або захоплення водних ресурсів біля Херсона. Путін хоче мінімізувати шанс нових санкцій Заходу, тому, скоріш за все, посилить обстріли на Донбасі або напругу в Азовському морі, йдеться у статті.

Для Зеленського виклики зрозумілі – йому потрібні досвідчені люди на чолі міністерства оборони, закордонних справ, РНБО. Він також має використовувати свої чудові комунікаційні навички для підтримки народом захисту українського суверенітету та територіальної єдності, переконаний автор.

Американське видання Bloomberg, яке зокрема висвітлює ситуацію на фінансових ринках, публікує статтю про заклики олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт.

Союзники Зеленського відкидають таку опцію, йдеться у статті.

Наприклад, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк пояснив виданню, що дефолт не відповідає інтересам країни, і кожен відповідальний уряд має уникати його. (Про реакції інших членів команди Зеленського більше можна прочитати тут).

«Інвестори оцінюють порядок денний Зеленського – коміка, який став політиком, коли переміг на президентських виборах минулого місяця на тлі кампанії, що обіцяла боротьбу з корупцією. Хоча його оточення включає екс-міністрів-реформаторів, популярних серед міжнародних інвесторів, таких як Данилюк, його зв’язки з мільярдером Коломойським, телеканал якого транслює шоу Зеленського, викликали занепокоєння», – пояснюють автори.

Наразі в Києві перебуває місія МВФ – представники організації проводять зустрічі з високопосадовцями щодо продовження програми кредитування.

Дефолт, у разі оголошення, йшов би у розріз з власним порядком денним нового президента України Володимира Зеленського, переконаний стратег Райфайзен банку у Відні Ґінтарас Шліжус.

В статті британського видання The Independent реагують на те, як у партії «Слуга народу» збираються відбирати майбутніх кандидатів до списків партії на парламентських виборах.

В партію запрошують людей з громадськості. Можуть подаватися кандидати без політичного досвіду, як і сам новообраний президент України Володимир Зеленський. Зробити це можна за допомогою веб-сайту, йдеться у статті.

Посадовці з партії навіть можуть використати детектори брехні, щоб протестувати чесність кандидатів.

Оголошення про такий підхід до набору кандидатів відповідає нестандартній кампанії Володимира Зеленського, зауважує автор. Адже під час передвиборчої гонки він активно використовував соціальні мережі та займався «краудсорсингом» ідей у соціальній мережі Facebook.

У статті також нагадують, що під час прес-конференції у понеділок представники партії Зеленського відмовилися повідомити, з якими партіями шукатимуть союзу, а також кого висуватимуть на пост прем’єр-міністра країни.