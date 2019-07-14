Міноборони Туреччини заявляє про прибуття ще трьох російських вантажів із комплексами С-400

Росія надіслала ще три вантажні літаки з зенітно-ракетними комплексами до військової авіабази поряд зі столицею Туреччини Анкарою. Про це 14 липня повідомляє Міністерство оборони Туреччини.

Як стверджують у відомстві, протягом дня на авіабазі приземлилися п’ятий, шостий і сьомий літаки з російськими комплексами С-400. Ще один очікується протягом дня.

Перші зенітно-ракетні комплекси Анкара отримала 12 липня. Угода Туреччини та Росії стала одним із головних джерел напруження у відносинах між Анкарою та Вашингтоном.

США заявляли, що якщо член НАТО Туреччина не скасує закупівлю комплексів С-400 до 31 липня, Анкара не зможе придбати нове покоління винищувачів F-35.

Втім, Вашингтон вже почав процес видалення Туреччини з програми F-35 та припиняє тренувати турецьких пілотів на цих літаках у США.

США і їхні союзники вважають російську ракетну систему С-400 несумісною із системами НАТО і загрозою для винищувачів F-35. Натомість США закликали купувати виготовлені американські зенітні ракетні системи Patriot.

Президент Туреччини Ердоган заявив 16 червня під час свого візиту до Таджикистану, що угода завершена.